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    Давид Муджири - статистика

    Имя Давид
    Фамилия Муджири
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Тбилиси
    Гражданство
    Воспитаник "Динамо" (Грузия)
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 января 1978 (45 лет)
    Рост 184
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив 9 1 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.09.2009 Был в запасе Локомотив (Москва) 1:0 ФК Москва (Москва)
    29.08.2009 Был в запасе Локомотив (Москва) 4:1 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    16.08.2009 Был в запасе Локомотив (Москва) 2:1 ЦСКА (Москва)
    09.08.2009 Был в запасе Крылья Советов (Самара) 1:3 Локомотив (Москва)
    02.08.2009 89' -90' Локомотив (Москва) 2:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    25.07.2009 Был в запасе Локомотив (Москва) 1:1 Динамо (Москва)
    19.07.2009 1' -75' Амкар-Пермь (Пермь) 1:1 Локомотив (Москва)
    12.07.2009 Был в запасе Локомотив (Москва) 0:0 Томь (Томск)
    14.06.2009 Был в запасе Сатурн (Раменское) 2:0 Локомотив (Москва)
    30.05.2009 Был в запасе Локомотив (Москва) 2:1 Спартак (Москва)
    23.05.2009 Был в запасе Рубин (Казань) 2:0 Локомотив (Москва)
    16.05.2009 78' -90' Локомотив (Москва) 4:0 Ахмат (Грозный)
    90'
    10.05.2009 Был в запасе ФК Москва (Москва) 0:0 Локомотив (Москва)
    03.05.2009 83' -90' Локомотив (Москва) 1:0 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    90'
    26.04.2009 20' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 1:0 Локомотив (Москва)
    19.04.2009 Был в запасе Локомотив (Москва) 1:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    12.04.2009 75' -90' ЦСКА (Москва) 4:1 Локомотив (Москва)
    78'
    05.04.2009 1' -46' Локомотив (Москва) 2:1 Крылья Советов (Самара)
    22.03.2009 81' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:1 Локомотив (Москва)
    90'
    14.03.2009 1' -79' Локомотив (Москва) 1:1 Химки (Химки)
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