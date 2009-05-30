|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|9
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.09.2009
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|1:0
|ФК Москва (Москва)
|29.08.2009
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|4:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|16.08.2009
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|2:1
|ЦСКА (Москва)
|09.08.2009
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|1:3
|Локомотив (Москва)
|02.08.2009
|89' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|25.07.2009
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Динамо (Москва)
|19.07.2009
|1' -75'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|12.07.2009
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|0:0
|Томь (Томск)
|14.06.2009
|Был в запасе
|Сатурн (Раменское)
|2:0
|Локомотив (Москва)
|30.05.2009
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|2:1
|Спартак (Москва)
|23.05.2009
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|2:0
|Локомотив (Москва)
|16.05.2009
|78' -90'
|Локомотив (Москва)
|4:0
|Ахмат (Грозный)
|90'
|10.05.2009
|Был в запасе
|ФК Москва (Москва)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|03.05.2009
|83' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|90'
|26.04.2009
|20' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|1:0
|Локомотив (Москва)
|19.04.2009
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|12.04.2009
|75' -90'
|ЦСКА (Москва)
|4:1
|Локомотив (Москва)
|78'
|05.04.2009
|1' -46'
|Локомотив (Москва)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|22.03.2009
|81' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|90'
|14.03.2009
|1' -79'
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Химки (Химки)