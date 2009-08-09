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Крылья Советов - Локомотив
Крылья Советов - Локомотив: обзор матча 09 августа 2009
Крылья Советов
09.08.2009, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Локомотив
90+4'
Р. Адамов (П)
44'
Р. Шишкин (АГ)
70'
Д. Сычев
87'
А. Гатагов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Локомотив
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Р. Адамов
+4
+2
Замена
Б. Джиби Фалл
️️️️
Шарлес
Замена
Я. Дюрица
️️️️
Д. Билялетдинов
ГОЛ! 0:3!
А. Гатагов
Пас отдал
П. Одемвингие
Желтая карточка
Р. Аджинджал
Замена
В. Игнатьев
️️️️
А. Бобер
ГОЛ! 0:2!
Д. Сычев
Пас отдал
А. Гатагов
Замена
А. Гатагов
️️️️
Д. Глушаков
Желтая карточка
Д. Сычев
Замена
Я. Коллер
️️️️
Е. Савин
Желтая карточка
М. Асатиани
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Шишкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
99
Евгений Савин
ЛВ
55
Владислав Кулик
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
8
Антон Бобер
АП
2
Тимофей Калачев
ПВ
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Локомотив
1
Гилерме
ВР
23
Олег Кузьмин
ЛЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
70
Шарлес
ЦП
14
Динияр Билялетдинов
(К)
АП
27
Питер Одемвингие
ПВ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Крылья Советов
98
Александр Будаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
0
Ян Коллер
ЦФ
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
0
Давид Муджири
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
4-2-3-1
31
Лобос
3
Будылин
63
Белозеров
0
Таранов
49
Шишкин
55
Кулик
20
Аджинджал
99
Савин
8
Бобер
2
Калачев
21
Адамов
4-3-2-1
1
Гилерме
55
Янбаев
30
Асатиани
2
Родолфо
23
Кузьмин
88
Глушаков
19
Дуймович
70
Шарлес
27
Одемвингие
14
Билялетдинов
0
Сычев
8
Бобер
20
Игнатьев
20
Игнатьев
8
Бобер
99
Савин
0
Коллер
0
Коллер
99
Савин
14
Билялетдинов
4
Дюрица
4
Дюрица
14
Билялетдинов
88
Глушаков
9
Гатагов
9
Гатагов
88
Глушаков
70
Шарлес
24
Фалл
24
Фалл
70
Шарлес
Остались в запасе
Крылья Советов
Локомотив
98
Александр Будаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Марек Чех
ВР
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
30
Рэзван Кочиш
ЦП
0
Давид Муджири
ЦП
Остались в запасе
98
Александр Будаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
30
Рэзван Кочиш
ЦП
0
Давид Муджири
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Крылья Советов - Локомотив
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
О. Целовальников (Астрахань)
С. Пантелеев (Тула)
Делегат:
В. Башкиров (Московская область)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 15:50 (прямая); "Первый" 16:00 (прямая)
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