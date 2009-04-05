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Локомотив - Крылья Советов
Локомотив - Крылья Советов: обзор матча 05 апреля 2009
Локомотив
05.04.2009, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Крылья Советов
56'
О. Кузьмин
87'
Т. Дуймович
28'
Т. Калачев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Крылья Советов
Желтая карточка
М. Баша
ГОЛ! 2:1!
Т. Дуймович
Пас отдал
Д. Торбинский
Замена
Б. Джиби Фалл
️️️️
Д. Сычев
Замена
И. Таранов
️️️️
А. Бобер
Замена
Х. Карлос Эскобар
️️️️
Е. Савин
Замена
О. Иванов
️️️️
Р. Аджинджал
Желтая карточка
Т. Калачев
ГОЛ! 1:1!
О. Кузьмин
Пас отдал
Д. Торбинский
Желтая карточка
Д. Торбинский
Замена
Д. Торбинский
️️️️
Д. Муджири
Замена
Я. Дюрица
️️️️
Родолфо
Желтая карточка
А. Белозеров
ГОЛ! 0:1!
Т. Калачев
Пас отдал
Леилтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
23
Олег Кузьмин
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
19
Томислав Дуймович
ОП
0
Давид Муджири
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ПП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
39
Иржи Ярошик
(К)
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
2
Тимофей Калачев
ЛП
8
Антон Бобер
ОП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
99
Евгений Савин
ПП
0
Ян Коллер
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Локомотив
0
Иван Левенец
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
70
Шарлес
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
Крылья Советов
98
Александр Будаков
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
0
О Бом Сок
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
4-1-4-1
1
Чех
23
Кузьмин
25
Баша
2
Родолфо
55
Янбаев
19
Дуймович
14
Билялетдинов
0
Муджири
88
Глушаков
0
Сычев
27
Одемвингие
4-1-4-1
31
Лобос
49
Шишкин
39
Ярошик
63
Белозеров
3
Леилтон
8
Бобер
99
Савин
20
Аджинджал
55
Кулик
2
Калачев
0
Коллер
2
Родолфо
4
Дюрица
4
Дюрица
2
Родолфо
0
Муджири
6
Торбинский
6
Торбинский
0
Муджири
0
Сычев
24
Фалл
24
Фалл
0
Сычев
8
Бобер
0
Таранов
0
Таранов
8
Бобер
20
Аджинджал
19
Иванов
19
Иванов
20
Аджинджал
99
Савин
88
Эскобар
88
Эскобар
99
Савин
Остались в запасе
Локомотив
Крылья Советов
0
Иван Левенец
ВР
88
Руслан Камболов
ОП
70
Шарлес
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
0
О Бом Сок
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
0
Иван Левенец
ВР
88
Руслан Камболов
ОП
70
Шарлес
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
Остались в запасе
98
Александр Будаков
ВР
0
О Бом Сок
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Локомотив - Крылья Советов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Дорошенко
(Ейск)
Помощники судьи:
И.Лапидус (Элиста)
О.Хачатуров (Ростов-на-Дону)
Делегат:
А.Будогосский (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Посещаемость:
15740 из 28800 зрителей (54%)
Где смотреть матч:
"Первый" 14:00 (прямая); "НТВ+ Наш футбол" 13:50 (прямая)
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