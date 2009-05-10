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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ФК Москва - Локомотив
Москва - Локомотив: обзор матча 10 мая 2009
Москва
10.05.2009, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Москва - Локомотив
Желтая карточка
А. Шешуков
+1
Желтая карточка
К. Набабкин
Замена
А. Маренич
️️️️
Э. Чеснаускис
Травма
Родолфо
Желтая карточка
М. Йоп
Замена
И. Стрелков
️️️️
З. Вукич
Замена
Я. Дюрица
️️️️
Д. Сычев
Желтая карточка
С. Иванов
Вторая желтая
М. Баша
Замена
М. Йоп
️️️️
А. Епуряну
Желтая карточка
Родолфо
Травма
А. Епуряну
+1
Желтая карточка
М. Баша
Замена
Д. Глушаков
️️️️
Д. Торбинский
Травма
Д. Торбинский
Желтая карточка
Э. Чеснаускис
Желтая карточка
Э. Бракамонте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Москва
30
Юрий Жевнов
(К)
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
7
Александр Шешуков
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
0
Бранислав Крунич
ЦП
9
Звономир Вукич
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
23
Олег Кузьмин
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
2
Родолфо
(К)
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
70
Шарлес
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ПП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Москва
1
Антон Амельченко
ВР
25
Мариуш Йоп
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
71
Александр Маренич
ЛП
10
Артур Рылов
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Локомотив
0
Иван Левенец
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
0
Давид Муджири
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Жевнов
88
Григалава
7
Шешуков
24
Епуряну
14
Набабкин
23
Тарасов
88
Чеснаускис
0
Крунич
9
Вукич
16
Ставпец
19
Бракамонте
4-4-2
1
Чех
55
Янбаев
25
Баша
2
Родолфо
23
Кузьмин
30
Кочиш
70
Шарлес
99
Иванов
6
Торбинский
0
Сычев
27
Одемвингие
24
Епуряну
25
Йоп
25
Йоп
24
Епуряну
88
Чеснаускис
71
Маренич
71
Маренич
88
Чеснаускис
9
Вукич
12
Стрелков
12
Стрелков
9
Вукич
0
Сычев
4
Дюрица
4
Дюрица
0
Сычев
6
Торбинский
88
Глушаков
88
Глушаков
6
Торбинский
Остались в запасе
Москва
Локомотив
1
Антон Амельченко
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
10
Артур Рылов
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
0
Иван Левенец
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
0
Давид Муджири
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
10
Артур Рылов
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
Остались в запасе
0
Иван Левенец
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
0
Давид Муджири
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Статистика матча Москва - Локомотив
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
Д. Мосякин
С. Хральцов (оба - Москва)
Делегат:
В. Бутенко (Москва)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
Посещаемость:
6000 из 15070 зрителей (39%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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