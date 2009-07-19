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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Локомотив
Амкар-Пермь - Локомотив: обзор матча 19 июля 2009
Амкар-Пермь
19.07.2009, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
62'
П. Сикимич
67'
Д. Сычев (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Локомотив
+2
Замена
Фининьо
️️️️
А. Гатагов
Замена
М. Кушев
️️️️
Н. Жиляев
Замена
Р. Кочиш
️️️️
Д. Муджири
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Сычев
Желтая карточка
В. Калашников
ГОЛ! 1:0!
П. Сикимич
Пас отдал
Н. Дринчич
Замена
М. Беляев
️️️️
Д. Сенников
Травма
Д. Сенников
Замена
Вильям
️️️️
Ж. Карлос
Травма
Ж. Карлос
Желтая карточка
Ж. Карлос
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
28
Виталий Гришин
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
6
Вячеслав Калашников
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
20
Жеан Карлос
АП
7
Георги Пеев
(К)
ПП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Димитар Димитров
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
23
Олег Кузьмин
ЛЗ
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
19
Томислав Дуймович
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
(К)
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
70
Шарлес
ЦП
0
Давид Муджири
АП
9
Алан Гатагов
ПП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Амкар-Пермь
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
10
Иван Старков
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
6
Вильям
АП
29
Мартин Кушев
ЦФ
Локомотив
0
Иван Левенец
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
30
Рэзван Кочиш
ЦП
10
Александр Минченков
ЦФ
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
4-4-1-1
42
Нарубин
28
Гришин
79
Черенчиков
21
Белоруков
6
Калашников
9
Жиляев
13
Новакович
18
Дринчич
7
Пеев
20
Жеан Карлос
81
Сикимич
4-4-1-1
1
Чех
55
Янбаев
0
Сенников
19
Дуймович
23
Кузьмин
9
Гатагов
88
Глушаков
70
Шарлес
14
Билялетдинов
0
Муджири
0
Сычев
20
Жеан Карлос
6
Вильям
6
Вильям
20
Жеан Карлос
9
Жиляев
29
Кушев
29
Кушев
9
Жиляев
9
Гатагов
13
Фининьо
13
Фининьо
9
Гатагов
0
Сенников
6
Беляев
6
Беляев
0
Сенников
0
Муджири
30
Кочиш
30
Кочиш
0
Муджири
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Локомотив
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
10
Иван Старков
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
Главный тренер
Димитар Димитров
0
Иван Левенец
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
10
Александр Минченков
ЦФ
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
10
Иван Старков
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
Остались в запасе
0
Иван Левенец
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
10
Александр Минченков
ЦФ
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
Главный тренер
Димитар Димитров
Статистика матча Амкар-Пермь - Локомотив
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Амкар-Пермь
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4 : 1
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3 : 0
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0 : 1
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
С.Барабаш (Ставрополь)
В.Булыгин (Волгоград)
Делегат:
Т.Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 15:45 (прямая)
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