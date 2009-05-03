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РПЛ 2026/2027
Локомотив - Спартак-Нальчик
Локомотив - Спартак-Нальчик: обзор матча 03 мая 2009
Локомотив
03.05.2009, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
65'
Т. Дуймович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Спартак-Нальчик
Желтая карточка
Д. Муджири
+3
+2
Желтая карточка
М. Джудович
Замена
С. Иванов
️️️️
П. Одемвингие
+2
Замена
Д. Муджири
️️️️
Шарлес
Желтая карточка
М. Бикмаев
Замена
М. Дзахмишев
️️️️
А. Гошоков
Замена
А. Минченков
️️️️
Д. Торбинский
Замена
К. Гетериев
️️️️
К. Берхамов
ГОЛ! 1:0!
Т. Дуймович
Пас отдал
Родолфо
Замена
М. Бикмаев
️️️️
А. Концевой
Красная карточка
Г. Гогуа
Желтая карточка
В. Кисенков
Желтая карточка
Д. Торбинский
Желтая карточка
К. Берхамов
Желтая карточка
Т. Дуймович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
0
Дмитрий Сенников
ЛЗ
2
Родолфо
(К)
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
70
Шарлес
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ПП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Дмитрий Хомич
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
15
Аслан Машуков
ЦП
31
Леандро
ПП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Локомотив
0
Иван Левенец
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
0
Давид Муджири
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
10
Александр Минченков
ЦФ
Спартак-Нальчик
30
Давид Лория
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
75
Марат Бикмаев
ЛП
11
Марат Дзахмишев
ЛП
13
Казбек Гетериев
ЦП
4-4-2
1
Чех
0
Сенников
2
Родолфо
25
Баша
55
Янбаев
70
Шарлес
6
Торбинский
19
Дуймович
30
Кочиш
0
Сычев
27
Одемвингие
4-4-2
1
Хомич
15
Кисенков
20
Джудович
25
Амисулашвили
33
Ятченко
31
Леандро
7
Берхамов
15
Машуков
7
Гогуа
80
Концевой
19
Гошоков
70
Шарлес
0
Муджири
0
Муджири
70
Шарлес
27
Одемвингие
99
Иванов
99
Иванов
27
Одемвингие
6
Торбинский
10
Минченков
10
Минченков
6
Торбинский
80
Концевой
75
Бикмаев
75
Бикмаев
80
Концевой
19
Гошоков
11
Дзахмишев
11
Дзахмишев
19
Гошоков
7
Берхамов
13
Гетериев
13
Гетериев
7
Берхамов
Остались в запасе
Локомотив
Спартак-Нальчик
0
Иван Левенец
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
30
Давид Лория
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Красножан
Остались в запасе
0
Иван Левенец
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
Остались в запасе
30
Давид Лория
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Локомотив - Спартак-Нальчик
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
Е. Волнин (Владимир)
С. Пантелеев (Тула)
Делегат:
С. Анохин (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Посещаемость:
11862 из 28800 зрителей (41%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 17:15 (прямая); "Спорт" 01:25 (в записи)
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