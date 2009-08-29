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РПЛ 2026/2027
Локомотив - Кубань (ЛФЛ)
Локомотив - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 29 августа 2009
Локомотив
29.08.2009, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
4 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
70'
Д. Сычев
72'
П. Одемвингие
73'
Р. Кочиш
87'
Вагнер
62'
А. Тлисов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Кубань (ЛФЛ)
+1
Желтая карточка
В. Боавентура
Замена
Р. Камболов
️️️️
Р. Янбаев
Замена
А. Минченков
️️️️
А. Гатагов
ГОЛ! 4:1!
Вагнер
Пас отдал
Д. Сычев
Желтая карточка
Вагнер
Замена
И. Шевченко
️️️️
Х. Драман
ГОЛ! 3:1!
Р. Кочиш
Пас отдал
Д. Глушаков
ГОЛ! 2:1!
П. Одемвингие
Пас отдал
Вагнер
ГОЛ! 1:1!
Д. Сычев
Пас отдал
Р. Янбаев
Желтая карточка
Б. Карюкин
Замена
А. Сквернюк
️️️️
О. Эммануель Окодува
ГОЛ! 0:1!
А. Тлисов
Пас отдал
О. Эммануель Окодува
17'
Замена
Б. Карюкин
️️️️
А. Степанов
12'
Травма
А. Степанов
Желтая карточка
Х. Драман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
30
Рэзван Кочиш
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
19
Томислав Дуймович
ОП
13
Вагнер
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
27
Питер Одемвингие
ПП
0
Дмитрий Сычев
(К)
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
19
Алексей Степанов
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
0
Хамину Драман
ЛП
8
Артур Тлисов
ЦП
10
Андрей Топчу
(К)
ЦП
89
Харуна Бабангида
АП
15
Максим Жавнерчик
ПП
0
Осеи Эммануель Окодува
ЦФ
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
0
Давид Муджири
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
50
Кшиштоф Лагиевка
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
23
Алексей Сквернюк
ЦП
25
Илья Долматов
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
4-1-4-1
1
Гилерме
55
Янбаев
0
Сенников
30
Асатиани
30
Кочиш
19
Дуймович
9
Гатагов
13
Вагнер
88
Глушаков
27
Одемвингие
0
Сычев
4-4-1-1
19
Степанов
14
Хагуш
2
Засеев
23
Джиоев
98
Боавентура
15
Жавнерчик
8
Тлисов
10
Топчу
0
Драман
89
Бабангида
0
Окодува
55
Янбаев
88
Камболов
88
Камболов
55
Янбаев
9
Гатагов
10
Минченков
10
Минченков
9
Гатагов
19
Степанов
85
Карюкин
85
Карюкин
19
Степанов
0
Окодува
23
Сквернюк
23
Сквернюк
0
Окодува
0
Драман
99
Шевченко
99
Шевченко
0
Драман
Остались в запасе
Локомотив
Кубань (ЛФЛ)
1
Марек Чех
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
0
Давид Муджири
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
5
Александр Хохлов
ЛЗ
50
Кшиштоф Лагиевка
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
25
Илья Долматов
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
0
Давид Муджири
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
Остались в запасе
5
Александр Хохлов
ЛЗ
50
Кшиштоф Лагиевка
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
25
Илья Долматов
ЦФ
Статистика матча Локомотив - Кубань (ЛФЛ)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
О. Целовальников (Астрахань)
А. Харламов (Тобольск)
Делегат:
С. Анохин (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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