Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Локомотив
Кубань (ЛФЛ) - Локомотив: обзор матча 26 апреля 2009
Кубань (ЛФЛ)
26.04.2009, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Локомотив
90+2'
Х. Драман
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Локомотив
Желтая карточка
Б. Карюкин
+4
Желтая карточка
Х. Драман
+3
ГОЛ! 1:0!
Х. Драман
Пас отдал
А. Тлисов
+2
Замена
А. Тлисов
️️️️
А. Касаев
Желтая карточка
Д. Сенников
Желтая карточка
А. Топчу
Замена
Р. Янбаев
️️️️
Д. Глушаков
Красная карточка
О. Кузьмин
Красная карточка
А. Тихоновецкий
Замена
А. Тихоновецкий
️️️️
Д. Траоре
Замена
Б. Джиби Фалл
️️️️
А. Минченков
+1
Желтая карточка
Я. Дюрица
Желтая карточка
С. Иванов
Желтая карточка
Д. Глушаков
Желтая карточка
С. Кайта
20'
Замена
Д. Муджири
️️️️
Д. Билялетдинов
11'
Травма
Д. Билялетдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
0
Хамину Драман
ЛП
34
Андрей Ушенин
ЦП
11
Алан Касаев
ЦП
2
Сани Кайта
АП
10
Андрей Топчу
(К)
ПП
15
Драман Траоре
ЦФ
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
4
Ян Дюрица
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
(К)
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
99
Станислав Иванов
ПП
10
Александр Минченков
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
62
Алексей Ботвиньев
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Локомотив
0
Иван Левенец
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
0
Давид Муджири
ЦП
70
Шарлес
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
4-4-1-1
85
Карюкин
98
Боавентура
2
Засеев
23
Джиоев
14
Хагуш
0
Драман
34
Ушенин
11
Касаев
10
Топчу
2
Кайта
15
Траоре
4-4-2
1
Чех
23
Кузьмин
2
Родолфо
0
Сенников
4
Дюрица
99
Иванов
88
Глушаков
19
Дуймович
14
Билялетдинов
0
Сычев
10
Минченков
11
Касаев
8
Тлисов
8
Тлисов
11
Касаев
15
Траоре
10
Тихоновецкий
10
Тихоновецкий
15
Траоре
88
Глушаков
55
Янбаев
55
Янбаев
88
Глушаков
14
Билялетдинов
0
Муджири
0
Муджири
14
Билялетдинов
10
Минченков
24
Фалл
24
Фалл
10
Минченков
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Локомотив
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
62
Алексей Ботвиньев
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
0
Иван Левенец
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
70
Шарлес
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
Остались в запасе
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
62
Алексей Ботвиньев
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
Остались в запасе
0
Иван Левенец
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
70
Шарлес
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Локомотив
4
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Ильдус Биглов
(Уфа)
Помощники судьи:
О. Целовальников (Астрахань)
О. Хачатуров (Ростов-на-Дону)
Делегат:
С. Рощин (Кисловодск)
Стадион:
Кубань
Посещаемость:
23500 из 31654 зрителей (74%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
Новости команд
Все
Кубань (ЛФЛ)
Локомотив
Стало известно, кто проведет завтрашнюю тренировку «Локомотива»
Вчера, 22:15
2
Бубнов предложил «Локомотиву» назначить тренерами Мамаева и Кокорина
Вчера, 19:26
6
Черданцев оценил шансы «Локомотива» на вылет из РПЛ
Вчера, 18:30
1
Батраков следит за каждым матчем «Локомотива»
Вчера, 16:17
7
Раскрыта сумма отступных за Сильянова из «Локомотива»
Вчера, 15:29
3
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
Стало известно, кто проведет завтрашнюю тренировку «Локомотива»
Вчера, 22:15
2
Бубнов предложил «Локомотиву» назначить тренерами Мамаева и Кокорина
Вчера, 19:26
6
Черданцев оценил шансы «Локомотива» на вылет из РПЛ
Вчера, 18:30
1
Батраков следит за каждым матчем «Локомотива»
Вчера, 16:17
7
Раскрыта сумма отступных за Сильянова из «Локомотива»
Вчера, 15:29
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+