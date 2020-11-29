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    Франклин Ваджа - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Франклин
    Фамилия Ваджа
    Команда Кан
    Состав Основной
    Родной город Дуала
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 мая 1995 (27 лет)
    Рост 185
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лорьян 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2021 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 1:1 Лорьян (Лорьян)
    16.05.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:1 Метц (Метц)
    08.05.2021 Был в запасе Лион (Лион) 4:1 Лорьян (Лорьян)
    02.05.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:0 Анжер (Анжер)
    14.03.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:1 Ницца (Ницца)
    03.03.2021 89' -90' Монпелье (Монпелье) 1:1 Лорьян (Лорьян)
    28.02.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    27.01.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 3:2 Дижон (Дижон)
    06.12.2020 Был в запасе Анжер (Анжер) 2:0 Лорьян (Лорьян)
    29.11.2020 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:1 Монпелье (Монпелье)
    22.11.2020 Был в запасе Лилль (Лилль) 4:0 Лорьян (Лорьян)
    01.11.2020 Был в запасе Дижон (Дижон) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    04.10.2020 Был в запасе Метц (Метц) 3:1 Лорьян (Лорьян)
    27.09.2020 89' -90' Лорьян (Лорьян) 1:1 Лион (Лион)
    20.09.2020 82' -90' Брест (Брест) 3:2 Лорьян (Лорьян)
    13.09.2020 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:3 Ланс (Ланс)
    30.08.2020 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:0 Лорьян (Лорьян)
    23.08.2020 71' -90' Лорьян (Лорьян) 3:1 Страсбур (Страсбур)
    72'
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