Франклин Ваджа - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Франклин
|Фамилия
|Ваджа
|Команда
|Кан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дуала
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|185
|Вес
|83
|Имя
|Франклин
|Фамилия
|Ваджа
|Команда
|Кан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дуала
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|185
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лорьян
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2021
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|1:1
|Лорьян (Лорьян)
|16.05.2021
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Метц (Метц)
|08.05.2021
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|4:1
|Лорьян (Лорьян)
|02.05.2021
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:0
|Анжер (Анжер)
|14.03.2021
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|03.03.2021
|89' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:1
|Лорьян (Лорьян)
|28.02.2021
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|27.01.2021
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|3:2
|Дижон (Дижон)
|06.12.2020
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|2:0
|Лорьян (Лорьян)
|29.11.2020
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:1
|Монпелье (Монпелье)
|22.11.2020
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|4:0
|Лорьян (Лорьян)
|01.11.2020
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|3:1
|Лорьян (Лорьян)
|27.09.2020
|89' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Лион (Лион)
|20.09.2020
|82' -90'
|Брест (Брест)
|3:2
|Лорьян (Лорьян)
|13.09.2020
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:3
|Ланс (Ланс)
|30.08.2020
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:0
|Лорьян (Лорьян)
|23.08.2020
|71' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|3:1
|Страсбур (Страсбур)
|72'