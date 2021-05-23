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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Лорьян
Страсбур - Лорьян: обзор матча 23 мая 2021
Страсбур
23.05.2021, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
1 : 1
Завершен
Лорьян
18'
Х. Диалло
55'
Т. Чалоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Лорьян
Замена
С. Прсич
️️️️
Д. Ленар
90'
+1
78'
Замена
П. Амель
️️️️
Т. Моффи
55'
ГОЛ! 1:1!
Т. Чалоба
Пас отдал
Э. Ле Фе
53'
Желтая карточка
Ж. Лапорт
ГОЛ! 1:0!
Х. Диалло
18'
Желтая карточка
Л. Кароль
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Лионель Кароль
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
9
Терем Моффи
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
23
Махаме Сиби
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
9
Кевин Зохи
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
15
Франклин Ваджа
ОП
6
Тома Монконду
ОП
25
Стефан Диарра
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Кавашима
19
Каси
23
Митрович
4
Джику
23
Кароль
24
Жилберт
27
Беллегард
14
Ленар
28
Томассон
19
Ажорк
13
Диалло
3-3-2-1-1
1
Нарди
99
Чалоба
15
Лапорт
21
Морель
14
Эрго
19
Абержель
25
Ле Гофф
28
Ле Фе
18
Лемуан
9
Висса
9
Моффи
14
Ленар
14
Прсич
14
Прсич
14
Ленар
9
Моффи
29
Амель
29
Амель
9
Моффи
Остались в запасе
Страсбур
Лорьян
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
21
Бингуру Камара
ВР
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
23
Махаме Сиби
ОП
10
Адриен Лебе
АП
11
Мехди Шахири
ЛВ
9
Кевин Зохи
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
15
Франклин Ваджа
ОП
6
Тома Монконду
ОП
25
Стефан Диарра
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Остались в запасе
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
21
Бингуру Камара
ВР
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
23
Махаме Сиби
ОП
10
Адриен Лебе
АП
11
Мехди Шахири
ЛВ
9
Кевин Зохи
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
15
Франклин Ваджа
ОП
6
Тома Монконду
ОП
25
Стефан Диарра
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Страсбур - Лорьян
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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