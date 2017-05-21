Статистика по турнирам

Испания. Примера 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Испания. Примера 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Испания. Кубок 2014/2015 Испания. Примера 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Суперкубок Испании 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Испания. Примера 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Испания. Кубок 2012/2013 Испания. Примера 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Испания. Примера 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Испания. Кубок 2010/2011 Испания. Примера 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Испания. Кубок 2009/2010 Испания. Примера 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008