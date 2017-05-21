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Тиагу
Статистика
Тиагу - статистика
Завершил карьеру
2 мая 1981 (45)
#5 | Полузащитник
183 см | 71 кг
Португалия
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Испания. Примера 2014/2015
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Лига Чемпионов 2009/2010
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Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико
12
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Атлетико
3 : 1
21.05.2017
Атлетик
1' - 88'
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
1 : 1
14.05.2017
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
1 : 0
06.05.2017
Эйбар
80' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Лас-Пальмас
0 : 5
29.04.2017
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Атлетико
0 : 1
25.04.2017
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
0 : 1
22.04.2017
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Атлетико
3 : 0
15.04.2017
Осасуна
72' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
3 : 0
12.12.2016
Атлетико
1' - 30'
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
0 : 0
03.12.2016
Эспаньол
1' - 68'
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
0 : 3
27.11.2016
Атлетико
1' - 90'
21'
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
0 : 3
19.11.2016
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
05.11.2016
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
4 : 2
29.10.2016
Малага
65' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Севилья
1 : 0
23.10.2016
Атлетико
56' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Атлетико
7 : 1
15.10.2016
Гранада
67' - 90'
87'
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
0 : 2
02.10.2016
Атлетико
80' - 90'
82'
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
0 : 4
10.09.2016
Атлетико
82' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
1 : 1
21.08.2016
Алавес
1' - 45'
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