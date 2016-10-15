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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Гранада
Атлетико - Гранада: обзор матча 15 октября 2016
Атлетико
15.10.2016, суббота, 19:30
Испания. Примера, 8 тур
7 : 1
Завершен
Гранада
34'
Я. Карраско
45'
Я. Карраско
62'
Я. Карраско
63'
Н. Гайтан
81'
Н. Гайтан
85'
А. Корреа
87'
Тиагу
18'
И. Куэнка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Гранада
ГОЛ! 7:1!
Тиагу
Пас отдал
Я. Карраско
87'
ГОЛ! 6:1!
А. Корреа
85'
ГОЛ! 5:1!
Н. Гайтан
Пас отдал
Я. Карраско
81'
75'
Замена
А. Кравец
️️️️
Э. Понсе
Замена
Ф. Торрес
️️️️
А. Гризманн
67'
Замена
Тиагу
️️️️
Коке
67'
64'
Желтая карточка
Х. Агбо Уче
64'
Замена
Х. Агбо Уче
️️️️
В. Ангбан
63'
Замена
Д. Баррал
️️️️
А. Буэно
ГОЛ! 4:1!
Н. Гайтан
63'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
К. Гамейро
62'
ГОЛ! 3:1!
Я. Карраско
Пас отдал
А. Гризманн
62'
Желтая карточка
А. Корреа
60'
ГОЛ! 2:1!
Я. Карраско
Пас отдал
А. Корреа
45'
ГОЛ! 1:1!
Я. Карраско
Пас отдал
С. Савич
34'
18'
ГОЛ! 0:1!
И. Куэнка
Пас отдал
Тито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
19
Альберто Буэно
АП
10
Хави Маркес
ПП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Атлетико
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
5
Тиагу
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Гранада
13
Ойер
ВР
13
Жереми Бога
ЛВ
16
Серхи Сампер
ОП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
77
Омер Атцили
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
4-2-2-2
13
Облак
16
Луис
2
Годин
15
Савич
20
Хуанфран
6
Коке
14
Габи
10
Карраско
10
Корреа
9
Гамейро
7
Гризманн
4-2-2-2
13
Очоа
18
Ломбан
21
Рубен Везо
2
Тито
11
Силва
10
Хави Маркес
7
Ангбан
8
Перейра
19
Буэно
7
Куэнка
9
Понсе
9
Гамейро
10
Гайтан
10
Гайтан
9
Гамейро
6
Коке
5
Тиагу
5
Тиагу
6
Коке
7
Гризманн
9
Торрес
9
Торрес
7
Гризманн
7
Ангбан
4
Уче
4
Уче
7
Ангбан
19
Буэно
18
Баррал
18
Баррал
19
Буэно
9
Понсе
11
Кравец
11
Кравец
9
Понсе
Остались в запасе
Атлетико
Гранада
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
16
Серхи Сампер
ОП
13
Ойер
ВР
77
Омер Атцили
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
Остались в запасе
16
Серхи Сампер
ОП
13
Ойер
ВР
77
Омер Атцили
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Атлетико - Гранада
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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