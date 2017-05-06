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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Эйбар
Атлетико - Эйбар: обзор матча 06 мая 2017
Атлетико
06.05.2017, суббота, 17:15
Испания. Примера, 36 тур
1 : 0
Завершен
Эйбар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Эйбар
Желтая карточка
Ф. Торрес
90'
90'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Вторая желтая
Д. Годин
90'
Желтая карточка
Д. Годин
89'
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Гризманн
86'
84'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Кике
Замена
Тиагу
️️️️
Я. Карраско
80'
76'
Замена
Р. Пенья
️️️️
Т. Инуи
59'
Замена
А. Гальвез
️️️️
И. Рамис
Желтая карточка
Ф. Луис
53'
52'
Желтая карточка
А. Арбилья
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Н. Гайтан
45'
43'
Желтая карточка
И. Рамис
Желтая карточка
А. Гризманн
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЛП
14
Габи
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
10
Янник Карраско
ЛВ
5
Тиагу
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
3-1-4-1-1
13
Облак
16
Луис
2
Годин
21
Эрнандес
14
Габи
10
Гайтан
8
Ньигес
6
Коке
18
Парти
10
Корреа
7
Гризманн
4-2-2-2
13
Родригес
4
Рамис
23
Арбилья
24
Лежен
17
Юнка
8
Эскаланте
14
Дани Гарсия
14
Леон
14
Инуи
19
Кике
9
Энрих
Карраско
5
Тиагу
5
Тиагу
Карраско
10
Карраско
10
Карраско
10
Гайтан
9
Торрес
9
Торрес
10
Гайтан
4
Рамис
6
Гальвез
6
Гальвез
4
Рамис
14
Инуи
7
Пенья
7
Пенья
14
Инуи
19
Кике
8
Гонсалес
8
Гонсалес
19
Кике
Остались в запасе
Атлетико
Эйбар
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
12
Бебе
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Атлетико - Эйбар
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
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