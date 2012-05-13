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Симоне Дель Неро
Статистика
Симоне Дель Неро - статистика
Завершил карьеру
4 августа 1981 (45), Ортоново
#31 | Нападающий
183 см | 76 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чезена
11
2
0
3
0
Лацио
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Чезена
2 : 3
13.05.2012
Рома
1' - 70'
9'
20'
Италия. Серия А, 37 тур
Новара
3 : 0
06.05.2012
Чезена
46' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Чезена
0 : 1
25.04.2012
Ювентус
1' - 65'
Италия. Серия А, 34 тур
Чезена
2 : 2
22.04.2012
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1 : 1
11.04.2012
Чезена
60' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Чезена
0 : 0
07.04.2012
Болонья
1' - 63'
34'
Италия. Серия А, 30 тур
Лечче
0 : 0
01.04.2012
Чезена
82' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Чезена
2 : 2
25.03.2012
Парма
1' - 64'
53'
Италия. Серия А, 28 тур
Кальяри
3 : 0
18.03.2012
Чезена
72' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Чезена
0 : 2
11.03.2012
Сиена
30' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
2 : 0
04.03.2012
Чезена
54' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
2 : 0
04.03.2012
Чезена
1' - 54'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
1 : 0
26.02.2012
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Чезена
1 : 3
19.02.2012
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
3 : 2
09.02.2012
Чезена
64' - 90'
71'
Италия. Серия А, 20 тур
Кьево
0 : 3
29.01.2012
Лацио
90' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
2 : 1
22.01.2012
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
2 : 0
15.01.2012
Аталанта
88' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Сиена
4 : 0
07.01.2012
Лацио
Был в запасе
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