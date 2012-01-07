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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Лацио
Сиена - Лацио: обзор матча 07 января 2012
Сиена
07.01.2012, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 17 тур
4 : 0
Завершен
Лацио
11'
М. Дестро
35'
Э. Калайо (П)
45+2'
Э. Калайо (П)
81'
М. Дестро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Лацио
Желтая карточка
К. Дель Гроссо
Замена
Режиналдо
️️️️
М. Дестро
ГОЛ! 4:0!
М. Дестро
Пас отдал
К. Дель Гроссо
Замена
М. Диаките
️️️️
Д. Скулли
Желтая карточка
Д. Скулли
Замена
П. Кодря
️️️️
А. Гацци
Желтая карточка
Л. Россеттини
Замена
Д. Маннини
️️️️
П. Гросси
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Л. Цана
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Э. Калайо
+2
+1
Замена
Х. Пабло Каррисо
️️️️
Л. Скалони
Красная карточка
А. Биццарри
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Калайо
Желтая карточка
М. Дестро
11'
ГОЛ! 1:0!
М. Дестро
Пас отдал
Л. Россеттини
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
19
Франческо Больцони
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
23
Паоло Гросси
ПП
6
Анжело
ПП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
70
Даниеле Маннини
ЛП
5
Пол Кодря
ЦП
18
Пабло Гонсалес
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
3-4-3
25
Пеголо
36
Дель Гроссо
13
Россеттини
19
Терци
23
Гросси
19
Больцони
14
Гацци
6
Анжело
21
Дестро
16
Калайо
20
Бриенца
3-2-2-3
1
Биццарри
20
Бьява
26
Раду
27
Цана
5
Скалони
18
Станкявичус
24
Ледесма
19
Лулич
10
Скулли
12
Сиссе
11
Клозе
23
Гросси
70
Маннини
70
Маннини
23
Гросси
14
Гацци
5
Кодря
5
Кодря
14
Гацци
21
Дестро
91
Режиналдо
91
Режиналдо
21
Дестро
5
Скалони
22
Каррисо
22
Каррисо
5
Скалони
10
Скулли
23
Диаките
23
Диаките
10
Скулли
27
Цана
15
Гонсалес
15
Гонсалес
27
Цана
Остались в запасе
Сиена
Лацио
12
Симоне Фарелли
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
18
Пабло Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
3
Андре Диас
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
12
Симоне Фарелли
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
18
Пабло Гонсалес
ЦФ
Остались в запасе
3
Андре Диас
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Сиена - Лацио
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн, HD Спорт 20:55 (прямая)
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