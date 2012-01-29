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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Лацио
Кьево - Лацио: обзор матча 29 января 2012
Кьево
29.01.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 20 тур
0 : 3
Завершен
Лацио
21'
Эрнанес
88'
М. Клозе
89'
М. Клозе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Лацио
+1
Замена
С. Дель Неро
️️️️
М. Клозе
ГОЛ! 0:3!
М. Клозе
Пас отдал
А. Гонсалес
ГОЛ! 0:2!
М. Клозе
Пас отдал
Д. Сиссе
Желтая карточка
А. Гонсалес
Замена
Д. Сиссе
️️️️
Т. Рокки
Замена
Д. Москарделли
️️️️
А. Палоски
Замена
П. Хетемай
️️️️
М. Брэдли
Замена
Р. Крусадо
️️️️
Лусиано
Замена
Матузалем
️️️️
Эрнанес
Желтая карточка
А. Диас
ГОЛ! 0:1!
Эрнанес
Пас отдал
Т. Рокки
13'
Желтая карточка
К. Ледесма
Желтая карточка
Эрнанес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
23
Паоло Саммарко
ЛП
4
Майкл Брэдли
ОП
77
Сирил Теро
АП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ОП
10
Эрнанес
АП
15
Альваро Гонсалес
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
27
Матузалем
ЦП
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
4-1-2-1-2
70
Соррентино
5
Йокич
12
Цесар
3
Андреолли
20
Сардо
4
Брэдли
23
Саммарко
10
Лусиано
77
Теро
9
Палоски
31
Пеллисьер
4-1-2-1-2
22
Маркетти
25
Конко
3
Андре Диас
20
Бьява
26
Раду
24
Ледесма
15
Гонсалес
19
Лулич
10
Эрнанес
18
Рокки
11
Клозе
10
Лусиано
14
Крусадо
14
Крусадо
10
Лусиано
4
Брэдли
56
Хетемай
56
Хетемай
4
Брэдли
9
Палоски
9
Москарделли
9
Москарделли
9
Палоски
10
Эрнанес
27
Матузалем
27
Матузалем
10
Эрнанес
11
Клозе
31
Дель Неро
31
Дель Неро
11
Клозе
18
Рокки
12
Сиссе
12
Сиссе
18
Рокки
Остались в запасе
Кьево
Лацио
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
1
Альбано Биццарри
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Кьево - Лацио
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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