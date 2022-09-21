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Карлос Вела
Новости
Карлос Вела - новости
Завершил карьеру
1 марта 1989 (37), Канкун
#10 | Нападающий
174 см | 67 кг
Мексика | Испания
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Трансферы
Публикации
Чичарито и Вела не сыграют за Мексику на ЧМ-2022
2022.09.21 09:49
1
Вела – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Чичарито и Игуаин – в топ-3
2021.05.14 10:53
1
Вела признан MVP сезона в МЛС, Ибрагимович – второй в голосовании
2019.11.04 23:58
3
Ибрагимович, Вела, Моралес – в символической сборной МЛС 2019 года
2019.10.28 22:55
Ибрагимович, Вела и Мартинез – претенденты на звание лучшего игрока сезона МЛС
2019.10.15 10:22
6
Видео
Ибрагимович и Руни вошли в число претендентов на звание автора лучшего гола сезона в МЛС
2019.10.10 08:45
3
Ибрагимович проиграл Веле гонку бомбардиров МЛС
2019.10.07 06:23
2
Вела стал рекордсменом МЛС по количеству голов за сезон. Мексиканец забил уже 34 мяча
2019.10.07 00:40
Рекордсмен результативности МЛС Вела: «Зимой меня хотела арендовать «Барселона»
2019.08.28 07:16
Фото
Экс-игрок «Арсенала» Вела побил рекорд МЛС по результативным действиям за сезон
2019.08.18 10:15
2
Вела: «Если посмотреть на статистику и забыть о возрасте, сейчас я лучше Ибрагимовича»
2019.07.21 18:56
3
Ибрагимович: «Я очень уважаю Велу, но вы сильно ошиблись, сравнив его со мной»
2019.07.21 17:22
3
Ибрагимович зарабатывает больше всех в МЛС – 7,2 миллиона. Швайнштайгер и Руни – в топ-10
2019.06.13 15:51
1
В трансферный шорт-лист «Барселоны» входит четыре нападающих
2019.01.18 06:48
10
Вела может перейти в «Барселону»
2019.01.17 11:04
3
Руни и Ибрагимович – в числе претендентов на награду MVP сезона в МЛС
2018.11.01 00:58
1
Мончи заявил, что «Рома» не интересуется Велой
2017.07.11 15:59
1
Отбор на ЧМ-2018. Мексика и США поделили очки
2017.06.12 06:01
Товарищеские матчи. Мексика обыграла Ирландию перед стартом на Кубке конфедераций
2017.06.02 06:18
Гойкочеа: «Мексика имеет хорошие шансы на победу на Кубке конфедераций-2017»
2017.03.30 21:41
Вела: «Реал Сосьедад» заслужил три очка в матче с «Барселоной»
2016.11.28 08:47
3
«Реал Сосьедад» отстранил Велу от тренировок и оштрафовал на рекордную сумму
2016.03.09 21:11
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