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    Вела стал рекордсменом МЛС по количеству голов за сезон. Мексиканец забил уже 34 мяча

    Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела отметился хет-триком в матче 34-го тура МЛС с «Колорадо» (3:1, идет второй тайм).

    Таким образом, 30-летний форвард сборной Мексики довел счет своих голов в текущем сезоне до 34-х, что является рекордом МЛС. Предыдущим рекордсменом лиги по этому показателю был нападающий «Атланта Юнайтед» Джозеф Мартинес, забивший в прошлом розыгрыше турнира 31 гол.

    • Вела перешел в «Лос-Анджелес» из «Реал Сосьедада» в январе 2018 года. Сумма трансфера составила 5 млн евро.
    • В 64 матчах за американский клуб Вела забил 48 голов и сделал 22 результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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