Вела стал рекордсменом МЛС по количеству голов за сезон. Мексиканец забил уже 34 мяча

Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела отметился хет-триком в матче 34-го тура МЛС с «Колорадо» (3:1, идет второй тайм).

Таким образом, 30-летний форвард сборной Мексики довел счет своих голов в текущем сезоне до 34-х, что является рекордом МЛС. Предыдущим рекордсменом лиги по этому показателю был нападающий «Атланта Юнайтед» Джозеф Мартинес, забивший в прошлом розыгрыше турнира 31 гол.