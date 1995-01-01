Вела стал рекордсменом МЛС по количеству голов за сезон. Мексиканец забил уже 34 мяча

Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела отметился хет-триком в матче 34-го тура МЛС с «Колорадо» (3:1, идет второй тайм).
Таким образом, 30-летний форвард сборной Мексики довел счет своих голов в текущем сезоне до 34-х, что является рекордом МЛС. Предыдущим рекордсменом лиги по этому показателю был нападающий «Атланта Юнайтед» Джозеф Мартинес, забивший в прошлом розыгрыше турнира 31 гол.
- Вела перешел в «Лос-Анджелес» из «Реал Сосьедада» в январе 2018 года. Сумма трансфера составила 5 млн евро.
- В 64 матчах за американский клуб Вела забил 48 голов и сделал 22 результативные передачи.