Экс-игрок «Арсенала» Вела побил рекорд МЛС по результативным действиям за сезон

А он хорош был еще в Примере
Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела отличился в очередном матче МЛС. Мексиканец с пенальти поразил ворота «Реал Солт-Лейка» (2:0).
Теперь на счету футболиста 24 гола в сезоне и 15 результативных передач. 39 очков по системе «гол+пас» в рамках сезона – рекорд МЛС. Вела побил достижение Себастьяна Джовинко, который в сезоне 2015 года набрал 38 баллов.
- Вела выступает в Лос-Анджелесе с прошлого года.
- До США игрок защищал цвета «Реал Сосьедада» (2011-2017 годы, 218 матчей в Примере, 68 голов).
- С 2005 по 2012 год Вела принадлежал «Арсеналу».