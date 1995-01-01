Экс-игрок «Арсенала» Вела побил рекорд МЛС по результативным действиям за сезон

Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела отличился в очередном матче МЛС. Мексиканец с пенальти поразил ворота «Реал Солт-Лейка» (2:0).

Теперь на счету футболиста 24 гола в сезоне и 15 результативных передач. 39 очков по системе «гол+пас» в рамках сезона – рекорд МЛС. Вела побил достижение Себастьяна Джовинко, который в сезоне 2015 года набрал 38 баллов.