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    Экс-игрок «Арсенала» Вела побил рекорд МЛС по результативным действиям за сезон

    Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела отличился в очередном матче МЛС. Мексиканец с пенальти поразил ворота «Реал Солт-Лейка» (2:0).

    Теперь на счету футболиста 24 гола в сезоне и 15 результативных передач. 39 очков по системе «гол+пас» в рамках сезона – рекорд МЛС. Вела побил достижение Себастьяна Джовинко, который в сезоне 2015 года набрал 38 баллов.

    • Вела выступает в Лос-Анджелесе с прошлого года.
    • До США игрок защищал цвета «Реал Сосьедада» (2011-2017 годы, 218 матчей в Примере, 68 голов).
    • С 2005 по 2012 год Вела принадлежал «Арсеналу».

    Источник: Твиттер «Лос-Анджелеса»

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    Сегодня, 10:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +162

      Milaninho 1 час назад

      А он хорош был еще в Примере

      0
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    • ...
      Рейтинг: +250

      jengais 1 час назад

      Только Златану не говорите))

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