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Карлос Вела
Статистика
Карлос Вела - статистика
Завершил карьеру
1 марта 1989 (37), Канкун
#10 | Нападающий
174 см | 67 кг
Мексика | Испания
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И
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Лос-Анджелес
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
1 : 0
09.11.2024
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
2 : 1
28.10.2024
Ванкувер Уайткепс
86' - 90'
США. МЛС, 49 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
20.10.2024
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