Рекордсмен результативности МЛС Вела: «Зимой меня хотела арендовать «Барселона»

Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела рассказал о переговорах с «Барселоной» в период зимнего трансферного окна.

«Трансфер был очень близок. Шел второй месяц каникул (регулярный сезон в МЛС заканчивается в ноябре и начинается в конце января – прим. «Бомбардира»), я сидел и пил пина коладу.

Вдруг мне позвонил агент и сказал: «Тебя зовет «Барселона». Ты нужен им только на четыре месяца, потом можно ехать обратно в Лос-Анджелес».

Я просто согласился и сказал, что мне все равно на деньги или что-либо еще. Сказал, что начну тренироваться уже завтра и за две недели наберу форму.

«Барселона», «Реал»... таким клубам не отказывают. Если бы в этом конкретном случае решал только, то я, конечно же, принял бы предложение», – сказал мексиканец.