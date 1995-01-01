Рекордсмен результативности МЛС Вела: «Зимой меня хотела арендовать «Барселона»

Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела рассказал о переговорах с «Барселоной» в период зимнего трансферного окна.
«Трансфер был очень близок. Шел второй месяц каникул (регулярный сезон в МЛС заканчивается в ноябре и начинается в конце января – прим. «Бомбардира»), я сидел и пил пина коладу.
Вдруг мне позвонил агент и сказал: «Тебя зовет «Барселона». Ты нужен им только на четыре месяца, потом можно ехать обратно в Лос-Анджелес».
Я просто согласился и сказал, что мне все равно на деньги или что-либо еще. Сказал, что начну тренироваться уже завтра и за две недели наберу форму.
«Барселона», «Реал»... таким клубам не отказывают. Если бы в этом конкретном случае решал только, то я, конечно же, принял бы предложение», – сказал мексиканец.
- До перехода в МЛС форвард играл за «Реал Сосьедад» (2011-2017 годы, 218 матчей в Примере, 68 голов). С 2005-го по 2012-й год Вела принадлежал «Арсеналу».
- 18-го августа Вела побил рекорд чемпионата Соединенных Штатов по количеству результативных действий за сезон.