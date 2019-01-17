Вела может перейти в «Барселону»

Как чистый лавочник - почему бы и нет - игрок с определённым уровнем мастерства, с опытом и обойдётся недорого, риска меньше, чем с молодёжью. Другой вопрос, что сколько было различных подобных слухов, но что-то возрастных игроков, что приходили в Барсу, ещё и в нападение я не припомню. Последним был Матьё, но он же защитник. Также такие трансферы - это просто реквием по Кантере, т.к. оттуда уже вообще никто не пробивается в основную команду, даже на роль глухого запасного.
Бывший нападающий «Арсенала» Карлос Вела может стать игроком «Барселоны».
По информации Cadena SER, каталонский клуб рассматривает 29-летнего мексиканца как замену перешедшему в «Севилью» Муниру Эль-Хаддади.
На данный момент Вела выступает в США за «Лос-Анджелес».
- В этом сезоне нападающий провел в МЛС 29 матчей, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.
- Игрок вошел в число претендентов на звание MVP сезона.