Вела может перейти в «Барселону»

Бывший нападающий «Арсенала» Карлос Вела может стать игроком «Барселоны».

По информации Cadena SER, каталонский клуб рассматривает 29-летнего мексиканца как замену перешедшему в «Севилью» Муниру Эль-Хаддади.

На данный момент Вела выступает в США за «Лос-Анджелес».