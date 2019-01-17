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    Вела может перейти в «Барселону»

    Бывший нападающий «Арсенала» Карлос Вела может стать игроком «Барселоны».

    По информации Cadena SER, каталонский клуб рассматривает 29-летнего мексиканца как замену перешедшему в «Севилью» Муниру Эль-Хаддади.

    На данный момент Вела выступает в США за «Лос-Анджелес».

    • В этом сезоне нападающий провел в МЛС 29 матчей, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.
    • Игрок вошел в число претендентов на звание MVP сезона.

    Источник: Cadena SER

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    17.01.2019 11:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 января 2019, 17:47

      Как чистый лавочник - почему бы и нет - игрок с определённым уровнем мастерства, с опытом и обойдётся недорого, риска меньше, чем с молодёжью. Другой вопрос, что сколько было различных подобных слухов, но что-то возрастных игроков, что приходили в Барсу, ещё и в нападение я не припомню. Последним был Матьё, но он же защитник. Также такие трансферы - это просто реквием по Кантере, т.к. оттуда уже вообще никто не пробивается в основную команду, даже на роль глухого запасного.

      0
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 17 января 2019, 13:50

      Да хватит уже уду дурь писать у самих мозгов нет что ли, чтоб одной нагой пенс перешел в Барсу, да из МЛС хуже утки не видел и не слышал

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      Рейтинг: +905

      VVadic 17 января 2019, 12:32

      Бред

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