Вела: «Если посмотреть на статистику и забыть о возрасте, сейчас я лучше Ибрагимовича»

Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела прокомментировал слова нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, заявившего, что он в МЛС словно «Феррари» среди «Фиатов».

В субботу «Гэлакси» обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата. На пресс-конференции после игры 37-летний швед, оформивший хет-трик, попросил не сравнивать его с 30-летним Велой, который забил два гола.

«Сравнение было бы неуважительным по отношению к Златану, но, если мы посмотрим на статистику и забудем о возрасте и всем остальном, сейчас я лучше него. Это реальность.

И с точки зрения остального, Златан – это Златан, и только Месси и Криштиану лучше него. Остальные из нас (футболистов) – не в той же самой лиге», – сказал Вела.