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    Вела: «Если посмотреть на статистику и забыть о возрасте, сейчас я лучше Ибрагимовича»

    Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела прокомментировал слова нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, заявившего, что он в МЛС словно «Феррари» среди «Фиатов».

    В субботу «Гэлакси» обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата. На пресс-конференции после игры 37-летний швед, оформивший хет-трик, попросил не сравнивать его с 30-летним Велой, который забил два гола.

    «Сравнение было бы неуважительным по отношению к Златану, но, если мы посмотрим на статистику и забудем о возрасте и всем остальном, сейчас я лучше него. Это реальность.

    И с точки зрения остального, Златан – это Златан, и только Месси и Криштиану лучше него. Остальные из нас (футболистов) – не в той же самой лиге», – сказал Вела.

    • Вела – лучший бомбардир текущего розыгрыша МЛС. На его счету 21 гол в 20-ти играх.
    • Ибрагимович забил 16 мячей в 17-ти встречах.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 18:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1733

      BlackMurder 11 минут назад

      Слишком громко, голы которые забивал Златан и рядом не стоят с голами этих двух, каждый форвард, каждая девятка, по своему уникальная!!!!

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