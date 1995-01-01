Ибрагимович: «Я очень уважаю Велу, но вы сильно ошиблись, сравнив его со мной»

Редакция, уберите МЛС новости с Бомбардира... Футбол это европейский спорт, или начинайте печатать новости из Китая и Африки, ваше право конечно , но МЛСовский отстой. никого не интересует
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович на пресс-конференции после игры регулярного чемпионата МЛС с «Лос-Анджелесом» попросил журналистов не проводить сравнение между ним и форвардом соперника Карлосом Велой.
В субботнем матче 37-летний швед сделал хет-трик, а мексиканец забил один гол.
«Пожалуйста, не оскорбляйте меня. Мне не нужно ничего доказывать, даже если бы я не забил сегодня.
Я очень уважаю Велу, он хороший игрок, но вы допустили одну ошибку, сравнив его со мной. Это была ваша наибольшая ошибка.
У меня есть уверенность, и я верю в себя. Люди называют это высокомерием, я – доверием. Для невежд это высокомерие, для умных людей – доверие.
У меня непробиваемое сознание. Когда я выхожу туда (на поле), я знаю, что я могу доказать. И делаю это хорошо», – сказал Ибрагимович.
- Вела – лучший бомбардир МЛС в текущем сезоне. Он забил 21 гол в 20-ти матчах.
- На счету Ибрагимовича 16 мячей в 17-ти встречах.