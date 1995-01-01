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    Ибрагимович: «Я очень уважаю Велу, но вы сильно ошиблись, сравнив его со мной»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович на пресс-конференции после игры регулярного чемпионата МЛС с «Лос-Анджелесом» попросил журналистов не проводить сравнение между ним и форвардом соперника Карлосом Велой.

    В субботнем матче 37-летний швед сделал хет-трик, а мексиканец забил один гол.

    «Пожалуйста, не оскорбляйте меня. Мне не нужно ничего доказывать, даже если бы я не забил сегодня.

    Я очень уважаю Велу, он хороший игрок, но вы допустили одну ошибку, сравнив его со мной. Это была ваша наибольшая ошибка.

    У меня есть уверенность, и я верю в себя. Люди называют это высокомерием, я – доверием. Для невежд это высокомерие, для умных людей – доверие.

    У меня непробиваемое сознание. Когда я выхожу туда (на поле), я знаю, что я могу доказать. И делаю это хорошо», – сказал Ибрагимович.

    • Вела – лучший бомбардир МЛС в текущем сезоне. Он забил 21 гол в 20-ти матчах.
    • На счету Ибрагимовича 16 мячей в 17-ти встречах.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 17:22
    Комментарии3
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      Рейтинг: +140

      Горкин Блеванов 17 минут назад

      Редакция, уберите МЛС новости с Бомбардира... Футбол это европейский спорт, или начинайте печатать новости из Китая и Африки, ваше право конечно , но МЛСовский отстой. никого не интересует

      0
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      Рейтинг: +3765

      la verdad 51 минуту назад

      Ты, Ибра, договоришься до того, что люди будут сравнивать тебя исключительно с самовлюблённым куском дерьма. И не находить отличий.

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      Рейтинг: +13

      elessar arnor > la verdad 15 минут назад

      нормальные люди, не хлебушки, спокойно воспринимают это, ты большинство, для которых это высокомерие, закрой рот и наблюдай за последними годами игры честного, мужественного человека в спорте

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