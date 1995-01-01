Ибрагимович: «Я очень уважаю Велу, но вы сильно ошиблись, сравнив его со мной»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович на пресс-конференции после игры регулярного чемпионата МЛС с «Лос-Анджелесом» попросил журналистов не проводить сравнение между ним и форвардом соперника Карлосом Велой.

В субботнем матче 37-летний швед сделал хет-трик, а мексиканец забил один гол.

«Пожалуйста, не оскорбляйте меня. Мне не нужно ничего доказывать, даже если бы я не забил сегодня.

Я очень уважаю Велу, он хороший игрок, но вы допустили одну ошибку, сравнив его со мной. Это была ваша наибольшая ошибка.

У меня есть уверенность, и я верю в себя. Люди называют это высокомерием, я – доверием. Для невежд это высокомерие, для умных людей – доверие.

У меня непробиваемое сознание. Когда я выхожу туда (на поле), я знаю, что я могу доказать. И делаю это хорошо», – сказал Ибрагимович.