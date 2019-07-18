Ибрагимович: «Я в МЛС как «Феррари» среди «Фиатов»

Плюсую, в своемЭГО)))
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высказался об уровне МЛС.
«МЛС – это не уровень Европы, честно говоря. Раньше я либо играл с футболистами своего уровня, либо близкого ко мне уровня. Это делает связь в игре проще. Я здесь как «Феррари» среди «Фиатов».
То же было в сборной Швеции, но не так явно. Я сказал: «Я не принимаю этого. Я не принимаю ситуации, когда мяч не приходит или приходит слишком поздно. Я хочу, чтобы они поднялись до моего уровня». Все это заставляет меня немного замедлиться.
Игра здесь [в США] может быть намного быстрее, намного более тактически сложной, ритмичнее», – сказал Ибрагимович.
- Футболист выступает в МЛС с прошлого года.
- В текущем сезоне она провел за «Гэлакси» 16 игр, забил 13 голов и отдал три ассиста.