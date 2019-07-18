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    Ибрагимович: «Я в МЛС как «Феррари» среди «Фиатов»

    Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высказался об уровне МЛС.

    «МЛС – это не уровень Европы, честно говоря. Раньше я либо играл с футболистами своего уровня, либо близкого ко мне уровня. Это делает связь в игре проще. Я здесь как «Феррари» среди «Фиатов».

    То же было в сборной Швеции, но не так явно. Я сказал: «Я не принимаю этого. Я не принимаю ситуации, когда мяч не приходит или приходит слишком поздно. Я хочу, чтобы они поднялись до моего уровня». Все это заставляет меня немного замедлиться.

    Игра здесь [в США] может быть намного быстрее, намного более тактически сложной, ритмичнее», – сказал Ибрагимович.

    • Футболист выступает в МЛС с прошлого года.
    • В текущем сезоне она провел за «Гэлакси» 16 игр, забил 13 голов и отдал три ассиста.

    Источник: ESPN

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    18.07.2019 23:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +881

      CSKA471 57 минут назад

      Плюсую, в своемЭГО)))

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