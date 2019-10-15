Ибрагимович, Вела и Мартинез – претенденты на звание лучшего игрока сезона МЛС

МЛС анонсировала претендентов на награды по итогам сезона.
В главной номинации лучший игрок сезона представлены три футболиста – Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Карлос Вела («Лос-Анджелес») и Джозеф Мартинес («Атланта Юнайтед»).
На премию «открытие года» претендуют: Карлес Хиль («Нью-Инглэнд Революшн»), Эбер («Нью-Йорк Сити») и Алехандро Посуэло («Торонто»).
- Вела стал рекордсменом МЛС по количеству голов за сезон – мексиканец забил 34 мяча.
- Златан Ибрагимович в сезоне отличился 30 раз.
- Джозеф Мартинес – 27 голов.
Источник: Официальный сайт МЛС