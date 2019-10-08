Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    Ибрагимович, Вела и Мартинез – претенденты на звание лучшего игрока сезона МЛС

    МЛС анонсировала претендентов на награды по итогам сезона.

    В главной номинации лучший игрок сезона представлены три футболиста – Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Карлос Вела («Лос-Анджелес») и Джозеф Мартинес («Атланта Юнайтед»).

    На премию «открытие года» претендуют: Карлес Хиль («Нью-Инглэнд Революшн»), Эбер («Нью-Йорк Сити») и Алехандро Посуэло («Торонто»).

    • Вела стал рекордсменом МЛС по количеству голов за сезон – мексиканец забил 34 мяча.
    • Златан Ибрагимович в сезоне отличился 30 раз.
    • Джозеф Мартинес – 27 голов.

    Источник: Официальный сайт МЛС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:22
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +983

      Мы ЦСКА 20 минут назад

      тут Златан без вариантов.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      Санёк 17 1 час назад

      МЛС,нам только в одну место...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74027
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru