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  • Ибрагимович, Вела и Мартинез – претенденты на звание лучшего игрока сезона МЛС

Ибрагимович, Вела и Мартинез – претенденты на звание лучшего игрока сезона МЛС

15 октября 2019, 10:22
6

МЛС анонсировала претендентов на награды по итогам сезона.

В главной номинации лучший игрок сезона представлены три футболиста – Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Карлос Вела («Лос-Анджелес») и Джозеф Мартинес («Атланта Юнайтед»).

На премию «открытие года» претендуют: Карлес Хиль («Нью-Инглэнд Революшн»), Эбер («Нью-Йорк Сити») и Алехандро Посуэло («Торонто»).

  • Вела стал рекордсменом МЛС по количеству голов за сезон – мексиканец забил 34 мяча.
  • Златан Ибрагимович в сезоне отличился 30 раз.
  • Джозеф Мартинес – 27 голов.

Источник: Официальный сайт МЛС
США. МЛС Вела Карлос Ибрагимович Златан Мартинес Джозеф
Комментарии (6)
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Санёк 17
1571126583
МЛС,нам только в одну место...
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Мы ЦСКА
1571129305
тут Златан без вариантов.....
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Decorhome
1571135386
Ибра возьмет
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Yev
1571138866
Вручат ему радужную бутсу с единорожиком.
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Spartak Piter
1571139059
Бывал там я на матче с участием Ибры. Как боженька для народа он бегает)))
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Ловкий Бубен
1571146538
Зачем нам знать что-то про МЛС? Этот глобально-мировой пердив никого не интересует
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