Ибрагимович проиграл Веле гонку бомбардиров МЛС

В американской МЛС завершился последний, 34-й тур регулярного сезона.

Лучшим бомбардиром сезона стал форвард «Лос-Анджелеса» Карлос Вела, который забил 34 гола. Также на его счету 15 голевых передач.

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в сезоне отличился 30 раз, также швед отдал семь ассистов. На третьем месте в гонке бомбардиров форвард «Атланты» Джозеф Мартинес – 27 голов, четыре ассиста.

В 34-м туре «Лос-Анджелес» благодаря хет-трику Велы обыграл «Колорадо Рэпидз» (3:1). «Хьюстон Дайнэмо» победил «Гэлакси» (4:2), Ибрагимович отметился голом.