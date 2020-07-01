Гонсало Марони - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Гонсало
|Фамилия
|Марони
|Команда
|Атлас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кордова
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 марта 1999 (23 года)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 4,50
млн
|Имя
|Гонсало
|Фамилия
|Марони
|Команда
|Атлас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кордова
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 марта 1999 (23 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сампдория
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2020
|1' -68'
|Брешиа (Брешиа)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|29.07.2020
|46' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:4
|Милан (Милан)
|78'
|26.07.2020
|90' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|22.07.2020
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Дженоа (Генуя)
|19.07.2020
|46' -90'
|Парма (Парма)
|2:3
|Сампдория (Генуя)
|48'
|15.07.2020
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|3:0
|Кальяри (Кальяри)
|12.07.2020
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:3
|Сампдория (Генуя)
|08.07.2020
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|05.07.2020
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|3:0
|СПАЛ (Феррара)
|01.07.2020
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:2
|Сампдория (Генуя)
|28.06.2020
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|08.03.2020
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Верона (Верона)