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    Гонсало Марони - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Гонсало
    Фамилия Марони
    Команда Атлас
    Состав Основной
    Родной город Кордова
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 марта 1999 (23 года)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 4,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сампдория 1 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2020 1' -68' Брешиа (Брешиа) 1:1 Сампдория (Генуя)
    29.07.2020 46' -90' Сампдория (Генуя) 1:4 Милан (Милан)
    78'
    26.07.2020 90' -90' Ювентус (Турин) 2:0 Сампдория (Генуя)
    22.07.2020 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:2 Дженоа (Генуя)
    19.07.2020 46' -90' Парма (Парма) 2:3 Сампдория (Генуя)
    48'
    15.07.2020 Был в запасе Сампдория (Генуя) 3:0 Кальяри (Кальяри)
    12.07.2020 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:3 Сампдория (Генуя)
    08.07.2020 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:0 Сампдория (Генуя)
    05.07.2020 Был в запасе Сампдория (Генуя) 3:0 СПАЛ (Феррара)
    01.07.2020 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:2 Сампдория (Генуя)
    28.06.2020 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:2 Болонья (Болонья)
    08.03.2020 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:1 Верона (Верона)
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