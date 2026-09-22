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Аргентина. Примера
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Барракас Сентраль
Гонсало Марони
Статистика
€ 2,50 млн
Гонсало Марони - статистика
Барракас Сентраль
18 марта 1999 (27), Кордова
#33 | Полузащитник
177 см
Аргентина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Барракас Сентраль
0 : 1
22.09.2026
Индепендьенте Ривадавия
53' - 90'
90'
Аргентина. Примера, 8 тур
Барракас Сентраль
0 : 0
08.09.2026
Архентинос Хуниорс
1' - 81'
80'
Аргентина. Примера, 7 тур
Тигре
0 : 0
01.09.2026
Барракас Сентраль
78' - 90'
90'
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Копа Судамерикана 2026
Аргентина. Примера 2025
Аргентина. Примера 2024
Италия. Серия А 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сампдория
1
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Брешиа
1 : 1
01.08.2020
Сампдория
1' - 68'
Италия. Серия А, 37 тур
Сампдория
1 : 4
29.07.2020
Милан
46' - 90'
78'
Италия. Серия А, 36 тур
Ювентус
2 : 0
26.07.2020
Сампдория
90' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
1 : 2
22.07.2020
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Парма
2 : 3
19.07.2020
Сампдория
46' - 90'
48'
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
3 : 0
15.07.2020
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
1 : 3
12.07.2020
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Аталанта
2 : 0
08.07.2020
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
3 : 0
05.07.2020
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Лечче
1 : 2
01.07.2020
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
1 : 2
28.06.2020
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2 : 1
08.03.2020
Верона
Был в запасе
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