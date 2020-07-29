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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Милан
Сампдория - Милан: обзор матча 29 июля 2020
Сампдория
29.07.2020, среда, 20:30
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 4
Завершен
Милан
87'
К. Аскильдсен
4'
З. Ибрагимович
54'
Х. Чалханоглу
58'
З. Ибрагимович
90+2'
Р. Леау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Милан
90'
+2
ГОЛ! 1:4!
Р. Леау
Пас отдал
Д. Бонавентура
ГОЛ! 1:3!
К. Аскильдсен
87'
79'
Замена
Л. Пакета
️️️️
З. Ибрагимович
79'
Замена
Л. Билья
️️️️
Ф. Кессье
Пенальти не реализован!
Г. Марони
78'
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
Р. Виейра
75'
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
К. Линетти
74'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Ф. Квальярелла
74'
62'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
Х. Чалханоглу
62'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Д. Калабрия
58'
ГОЛ! 0:3!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Х. Чалханоглу
54'
ГОЛ! 0:2!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
З. Ибрагимович
46'
Замена
Р. Леау
️️️️
А. Ребич
Замена
М. Лери
️️️️
Ф. Депаоли
46'
Замена
Г. Марони
️️️️
Г. Рамирес
46'
45'
+6
Желтая карточка
А. Ребич
Желтая карточка
Б. Берешиньски
36'
4'
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
А. Ребич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
17
Карол Линетти
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
33
Гонсало Марони
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Милан
31
Асмир Бегович
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
28
Марко Брешианини
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
3-2-3-1-1
30
Фальконе
4
Йошида
25
Колли
3
Ауджелло
18
Берешиньски
23
Депаоли
21
Янкто
14
Виейра
17
Линетти
11
Рамирес
27
Квальярелла
4-3-2-1
1
Доннарумма
2
Калабрия
24
Кьер
46
Габбиа
19
Эрнандес
20
Чалханоглу
19
Кессье
10
Беннасер
56
Салемакерс
9
Ребич
11
Ибрагимович
11
Рамирес
33
Марони
33
Марони
11
Рамирес
23
Депаоли
7
Лери
7
Лери
23
Депаоли
17
Линетти
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
17
Линетти
14
Виейра
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
14
Виейра
27
Квальярелла
11
Габбиадини
11
Габбиадини
27
Квальярелла
11
Ибрагимович
11
Пакета
11
Пакета
11
Ибрагимович
9
Ребич
27
Леау
27
Леау
9
Ребич
19
Кессье
6
Билья
6
Билья
19
Кессье
20
Чалханоглу
7
Бонавентура
7
Бонавентура
20
Чалханоглу
2
Калабрия
70
Кастильехо
70
Кастильехо
2
Калабрия
Остались в запасе
Сампдория
Милан
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
28
Марко Брешианини
ЦП
31
Асмир Бегович
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Остались в запасе
28
Марко Брешианини
ЦП
31
Асмир Бегович
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Сампдория - Милан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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