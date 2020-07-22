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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Дженоа
Сампдория - Дженоа: обзор матча 22 июля 2020
Сампдория
22.07.2020, среда, 22:45
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 2
Завершен
Дженоа
32'
М. Габбиадини
22'
Д. Кришито (П)
72'
Л. Лерагер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Дженоа
83'
Замена
А. Фавилли
️️️️
А. Пинамонти
83'
Замена
К. Сапата
️️️️
А. Масиелло
82'
Замена
П. Анкерсен
️️️️
Я. Фальке
80'
Замена
А. Баррека
️️️️
Ф. Ягелло
Замена
Г. Рамирес
️️️️
М. Габбиадини
75'
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
М. Торсбю
75'
Желтая карточка
Я. Янкто
74'
72'
ГОЛ! 1:2!
Л. Лерагер
Пас отдал
Ф. Ягелло
68'
Желтая карточка
Д. Бираски
64'
Замена
Э. Гольданига
️️️️
К. Ромеро
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Ф. Бонаццоли
63'
Желтая карточка
Р. Виейра
46'
Желтая карточка
Б. Берешиньски
45'
+2
42'
Желтая карточка
Л. Лерагер
ГОЛ! 1:1!
М. Габбиадини
32'
Замена
Р. Виейра
️️️️
А. Экдаль
31'
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Кришито
Желтая карточка
О. Колли
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
17
Карол Линетти
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Филип Ягелло
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Сампдория
90
Андреа Секулин
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
33
Гонсало Марони
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
7
Мехди Лери
ПВ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Дженоа
1
Сальвадор Ичасо
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
7
Себастьян Эрикссон
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-4-2
25
Аудеро
18
Берешиньски
25
Колли
3
Ауджелло
4
Йошида
21
Янкто
2
Торсбю
8
Экдаль
17
Линетти
11
Габбиадини
90
Бонаццоли
4-3-1-2
1
Перин
21
Ромеро
5
Масиелло
4
Кришито
4
Бираски
24
Ягелло
21
Лерагер
20
Шоне
44
Фальке
21
Пандев
9
Пинамонти
2
Торсбю
23
Депаоли
23
Депаоли
2
Торсбю
8
Экдаль
14
Виейра
14
Виейра
8
Экдаль
11
Габбиадини
11
Рамирес
11
Рамирес
11
Габбиадини
90
Бонаццоли
27
Квальярелла
27
Квальярелла
90
Бонаццоли
24
Ягелло
3
Баррека
3
Баррека
24
Ягелло
21
Ромеро
18
Гольданига
18
Гольданига
21
Ромеро
5
Масиелло
25
Сапата
25
Сапата
5
Масиелло
44
Фальке
2
Анкерсен
2
Анкерсен
44
Фальке
9
Пинамонти
99
Фавилли
99
Фавилли
9
Пинамонти
Остались в запасе
Сампдория
Дженоа
7
Мехди Лери
ПВ
33
Гонсало Марони
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
6
Николо Ровелла
ОП
7
Себастьян Эрикссон
ЦП
18
Паоло Гильоне
ПЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
85
Валон Бехрами
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
33
Гонсало Марони
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Остались в запасе
6
Николо Ровелла
ОП
7
Себастьян Эрикссон
ЦП
18
Паоло Гильоне
ПЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
85
Валон Бехрами
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Сампдория - Дженоа
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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