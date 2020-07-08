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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Сампдория
Аталанта - Сампдория: обзор матча 08 июля 2020
Аталанта
08.07.2020, среда, 22:45
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 0
Завершен
Сампдория
75'
Р. Толой
85'
Л. Муриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Сампдория
Желтая карточка
Т. Кастань
90'
+4
90'
+1
Замена
Ф. Д'Амико
️️️️
Ф. Депаоли
Замена
Т. Кастань
️️️️
Р. Госенс
86'
Замена
Б. Шутало
️️️️
Д. Сапата
86'
ГОЛ! 2:0!
Л. Муриэль
85'
83'
Замена
А. ла Гумина
️️️️
А. Экдаль
82'
Замена
Т. Ауджелло
️️️️
Я. Янкто
82'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
М. Габбиадини
ГОЛ! 1:0!
Р. Толой
Пас отдал
Р. Малиновский
75'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
М. Пашалич
70'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Й. Иличич
69'
66'
Желтая карточка
Б. Берешиньски
56'
Желтая карточка
Я. Янкто
Замена
М. де Рон
️️️️
Б. Джимсити
52'
35'
Желтая карточка
М. Торсбю
Желтая карточка
Б. Джимсити
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
2
Мортен Торсбю
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
3
Родриго Гут
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
15
Мартен де Рон
ОП
61
Адриен Тамез
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Сампдория
90
Андреа Секулин
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
33
Гонсало Марони
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
7
Мехди Лери
ПВ
32
Феличе Д'Амико
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
3-2-1-1-3
95
Голлини
33
Хатебур
23
Кальдара
6
Джимсити
8
Госенс
2
Толой
8
Фройлер
8
Пашалич
91
Сапата
10
Гомес
72
Иличич
3-2-4-1
25
Аудеро
4
Йошида
25
Колли
18
Берешиньски
23
Депаоли
29
Мурру
2
Торсбю
8
Экдаль
17
Линетти
21
Янкто
11
Габбиадини
91
Сапата
44
Шутало
44
Шутало
91
Сапата
8
Госенс
21
Кастань
21
Кастань
8
Госенс
6
Джимсити
15
де Рон
15
де Рон
6
Джимсити
72
Иличич
17
Малиновский
17
Малиновский
72
Иличич
8
Пашалич
10
Муриэль
10
Муриэль
8
Пашалич
23
Депаоли
32
Д'Амико
32
Д'Амико
23
Депаоли
21
Янкто
3
Ауджелло
3
Ауджелло
21
Янкто
11
Габбиадини
11
Рамирес
11
Рамирес
11
Габбиадини
8
Экдаль
27
ла Гумина
27
ла Гумина
8
Экдаль
Остались в запасе
Аталанта
Сампдория
16
Раоуль Белланова
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
3
Родриго Гут
ЦЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
61
Адриен Тамез
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
7
Мехди Лери
ПВ
33
Гонсало Марони
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
16
Раоуль Белланова
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
3
Родриго Гут
ЦЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
61
Адриен Тамез
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
33
Гонсало Марони
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Аталанта - Сампдория
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джуа
Стадион:
Атлети Адзурри
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