Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Штефан Хаудум - статистика

Завершил карьеру
27 ноября 1994 (31)
#27 | Полузащитник
189 см | 76 кг
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Блау-Вайс
12
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Блау-Вайс
1 : 2
18.05.2024
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
1 : 0
11.05.2024
Блау-Вайс
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Блау-Вайс
3 : 2
04.05.2024
Тироль
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Блау-Вайс
1 : 1
10.12.2023
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Блау-Вайс
1 : 1
03.12.2023
Штурм
1' - 80'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Рапид
1 : 0
26.11.2023
Блау-Вайс
1' - 90'
75'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Блау-Вайс
2 : 0
12.11.2023
ЛАСК
74' - 90'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Хартберг
3 : 2
05.11.2023
Блау-Вайс
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Блау-Вайс
2 : 0
28.10.2023
Вольфсберг
80' - 90'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Блау-Вайс
0 : 0
21.10.2023
Аустрия Л
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия
4 : 0
07.10.2023
Блау-Вайс
79' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
0 : 1
23.09.2023
Блау-Вайс
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Блау-Вайс
1 : 1
16.09.2023
Альтах
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Тироль
2 : 4
02.09.2023
Блау-Вайс
1' - 46'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Штурм
4 : 1
26.08.2023
Блау-Вайс
1' - 78'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Блау-Вайс
0 : 4
20.08.2023
Рапид
46' - 90'
90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
ЛАСК
2 : 0
12.08.2023
Блау-Вайс
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсберг
2 : 1
29.07.2023
Блау-Вайс
1' - 46'
44'
Главные новости
ЦСКА потерял защитника из-за травмы в товарищеском матче
16:11
Дерзкий пост Ямаля после победы на «Уэмбли»
15:47
3
39-летний Тошич подписал контракт с российским клубом
15:15
2
У Холанда есть два варианта на случай понижения «Манчестер Сити» в нон-лигу
14:59
1
Легенду ЦСКА Вагнера заподозрили в краже
14:27
1
У «Родины» есть еще один иностранный кандидат помимо Альбы
13:51
Подробности переговоров «Родины» с Альбой
13:28
1
ФотоКарта всех соперников сборной России с 2022 года
12:35
Реакция Рабинера на нового тренера «Ростова»
12:25
3
ФотоЖена Карпина опубликовала милое семейное фото
11:54
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+