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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Блау-Вайс
Тироль - Блау-Вайс: обзор матча 02 сентября 2023
Тироль
02.09.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 6 тур
2 : 4
Завершен
Блау-Вайс
20'
Л. Кронбергер
2'
Ронивалдо
11'
П. Менса
52'
К. Носс
64'
Ю. Геллес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тироль - Блау-Вайс
87'
Замена
M. Schantl
️️️️
Ю. Геллес
Замена
Ш. Скрбо
️️️️
Д. Гугганиг
83'
82'
Замена
R. Hofer
️️️️
П. Менса
82'
Замена
К. Добрас
️️️️
К. Носс
Замена
J. Forst
️️️️
А. Букса
76'
Желтая карточка
Ю. Эртльталер
66'
64'
ГОЛ! 1:4!
Ю. Геллес
Пас отдал
С. Фейертаг
Замена
Ю. Эртльталер
️️️️
A. Ranacher
61'
56'
Замена
С. Фейертаг
️️️️
Ронивалдо
52'
ГОЛ! 1:3!
К. Носс
Пас отдал
Ронивалдо
46'
Замена
Д. Митрович
️️️️
Ш. Хаудум
29'
Желтая карточка
Ронивалдо
26'
Желтая карточка
Т. Кох
ГОЛ! 1:2!
Л. Кронбергер
20'
11'
ГОЛ! 0:2!
П. Менса
Пас отдал
F. Strauss
2'
ГОЛ! 0:1!
Ронивалдо
Пас отдал
С. Пиркль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
1
Адам Стейскал
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
44
Kofi Schulz
ЦП
6
Cem Üstündag
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
21
Александер Букса
ЦФ
99
Ник Прелец
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Блау-Вайс
1
Николас Шмид
ВР
2
Fabio Strauss
ЦЗ
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
60
Симон Пиркль
ЦП
27
Marco Krainz
ЦП
14
Конор Носс
АП
8
Тобиас Кох
ЦФ
10
Пол Менса
ЦФ
9
Ронивалдо
ЦФ
15
Manuel Maranda
ЦФ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
98
Санди Огринец
ЦП
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
8
Mahamadou Diarra
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
Блау-Вайс
12
Andreas Lukse
ВР
3
Данило Митрович
ЦЗ
13
Michael Brandner
ЦП
30
Кристиан Добрас
ЦП
22
Marcel Schantl
ЦП
19
Raphael Hofer
ЦФ
18
Стефан Фейертаг
ЦФ
3-4-1-2
1
Стейскал
20
Бахер
3
Гугганиг
6
Шульцбахер
30
Тафернер
6
14
44
7
Кронбергер
99
Прелец
21
Букса
2-3-1-4
1
Шмид
2
16
Геллес
27
Хаудум
60
Пиркль
27
14
Носс
15
9
Ронивалдо
10
Менса
8
Кох
3
Гугганиг
7
Скрбо
7
Скрбо
3
Гугганиг
14
7
Эртльталер
7
Эртльталер
14
21
Букса
7
7
21
Букса
27
Хаудум
3
Митрович
3
Митрович
27
Хаудум
14
Носс
30
Добрас
30
Добрас
14
Носс
16
Геллес
22
22
16
Геллес
10
Менса
19
19
10
Менса
9
Ронивалдо
18
Фейертаг
18
Фейертаг
9
Ронивалдо
Остались в запасе
Тироль
Блау-Вайс
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
98
Санди Огринец
ЦП
8
Mahamadou Diarra
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
12
Andreas Lukse
ВР
13
Michael Brandner
ЦП
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
98
Санди Огринец
ЦП
8
Mahamadou Diarra
ЦФ
Остались в запасе
12
Andreas Lukse
ВР
13
Michael Brandner
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Статистика матча Тироль - Блау-Вайс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Блау-Вайс
0 : 3
16.05.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Тироль
1 : 1
09.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Рид
2 : 0
02.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Блау-Вайс
3 : 0
24.04.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Блау-Вайс
3 : 0
21.04.2026
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