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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Блау-Вайс
Хартберг - Блау-Вайс: обзор матча 05 ноября 2023
Хартберг
05.11.2023, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 13 тур
3 : 2
Завершен
Блау-Вайс
40'
К. Ланг
53'
Д. Прокоп (П)
83'
М. Энтруп
8'
Ронивалдо
30'
С. Зайдль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартберг - Блау-Вайс
Желтая карточка
R. Sallinger
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
М. Энтруп
83'
Замена
A. Brückner
️️️️
Т. Кайнц
80'
Замена
M. Fillafer
️️️️
К. Ланг
80'
77'
Замена
С. Фейертаг
️️️️
Ронивалдо
70'
Замена
M. Schantl
️️️️
Ю. Геллес
69'
Желтая карточка
П. Менса
57'
Замена
К. Носс
️️️️
С. Зайдль
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Прокоп
53'
Замена
У. Диаките
️️️️
М. Сангаре
46'
Замена
Д. Прокоп
️️️️
Д. Фризер
46'
ГОЛ! 1:2!
К. Ланг
Пас отдал
М. Пфайфер
40'
Желтая карточка
Ю. Хайль
34'
Замена
Д. Авдияй
️️️️
Р. Провиденсе
32'
30'
ГОЛ! 0:2!
С. Зайдль
Пас отдал
Ронивалдо
8'
ГОЛ! 0:1!
Ронивалдо
Пас отдал
С. Пиркль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
16
Мануэль Пфайфер
ЛЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
2
Пауль Компош
ЦЗ
15
Ibane Bowat
ЦЗ
18
Мамаду Сангаре
ЦП
28
Юрген Хайль
(К)
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
28
Доминик Фризер
ПВ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
9
Максимилиан Энтруп
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Блау-Вайс
1
Николас Шмид
ВР
2
Fabio Strauss
(К)
ЦЗ
17
Alem Pašić
ЦЗ
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
10
Александер Бридль
ЦЗ
60
Симон Пиркль
ЦП
27
Marco Krainz
ЦП
19
Симон Зайдль
АП
15
Manuel Maranda
ЦФ
10
Пол Менса
ЦФ
9
Ронивалдо
ЦФ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Хартберг
39
Tobias Knoflach
ВР
3
Angelo Brückner
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
11
Maximilian Fillafer
ЦП
10
Доминик Прокоп
АП
17
Усман Диаките
ЦФ
Блау-Вайс
12
Andreas Lukse
ВР
13
Michael Brandner
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
22
Marcel Schantl
ЦП
14
Конор Носс
АП
19
Raphael Hofer
ЦФ
18
Стефан Фейертаг
ЦФ
4-2-2-2
1
16
Пфайфер
2
Компош
15
23
Кайнц
18
Сангаре
28
Хайль
27
Ланг
28
Фризер
9
Энтруп
15
Провиденсе
4-2-1-3
1
Шмид
17
16
Геллес
10
Бридль
2
60
Пиркль
27
19
Зайдль
9
Ронивалдо
10
Менса
15
23
Кайнц
3
3
23
Кайнц
27
Ланг
11
11
27
Ланг
28
Фризер
10
Прокоп
10
Прокоп
28
Фризер
15
Провиденсе
10
Авдияй
10
Авдияй
15
Провиденсе
18
Сангаре
17
Диаките
17
Диаките
18
Сангаре
16
Геллес
22
22
16
Геллес
19
Зайдль
14
Носс
14
Носс
19
Зайдль
9
Ронивалдо
18
Фейертаг
18
Фейертаг
9
Ронивалдо
Остались в запасе
Хартберг
Блау-Вайс
39
Tobias Knoflach
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Шопп
12
Andreas Lukse
ВР
13
Michael Brandner
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
19
Raphael Hofer
ЦФ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Остались в запасе
39
Tobias Knoflach
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
Остались в запасе
12
Andreas Lukse
ВР
13
Michael Brandner
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
19
Raphael Hofer
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Статистика матча Хартберг - Блау-Вайс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Блау-Вайс
0 : 3
16.05.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Тироль
1 : 1
09.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Рид
2 : 0
02.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Блау-Вайс
3 : 0
24.04.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Блау-Вайс
3 : 0
21.04.2026
Вольфсберг
Информация о матче
Главный судья:
Florian Jager, Austria
Стадион:
Profertil Arena Hartberg, Hartberg
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