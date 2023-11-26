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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Блау-Вайс
Рапид - Блау-Вайс: обзор матча 26 ноября 2023
Рапид
26.11.2023, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Блау-Вайс
60'
М. Груль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Блау-Вайс
Замена
Т. Конголо
️️️️
Й. Ауэр
90'
+2
Замена
Т. Шик
️️️️
М. Груль
89'
Замена
Р. Кершбаум
️️️️
Г. Бургшталлер
89'
81'
Желтая карточка
R. Hofer
Замена
О. Штрунц
️️️️
Н. Кюн
76'
Замена
М. Освальд
️️️️
Л. Гргич
76'
75'
Желтая карточка
Ш. Хаудум
71'
Замена
R. Hofer
️️️️
А. Бридль
71'
Замена
M. Schantl
️️️️
С. Зайдль
61'
Замена
С. Фейертаг
️️️️
Ронивалдо
ГОЛ! 1:0!
М. Груль
60'
55'
Замена
К. Носс
️️️️
F. Windhager
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
24
Николас Саттльбергер
ОП
8
Лукас Гргич
ЦП
18
Маттиас Зайдль
АП
19
Николас Кюн
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Блау-Вайс
1
Николас Шмид
ВР
2
Fabio Strauss
(К)
ЦЗ
8
Тобиас Кох
ОП
10
Александер Бридль
ОП
22
Fabian Windhager
ЦП
27
Marco Krainz
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
19
Симон Зайдль
АП
15
Manuel Maranda
ЦФ
10
Пол Менса
ЦФ
9
Ронивалдо
ЦФ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
13
Торстен Шик
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
11
Thierry Gale
ЦФ
17
Оливер Штрунц
ЦФ
Блау-Вайс
12
Andreas Lukse
ВР
3
Данило Митрович
ЦЗ
22
Marcel Schantl
ЦП
13
Michael Brandner
ЦП
14
Конор Носс
АП
19
Raphael Hofer
ЦФ
18
Стефан Фейертаг
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Хедл
21
Касанвирьо
14
Кверфельд
28
Хофманн
24
Саттльбергер
23
Ауэр
8
Гргич
18
Груль
18
Зайдль
19
Кюн
9
Бургшталлер
1-2-3-1-3
1
Шмид
2
8
Кох
10
Бридль
22
27
27
Хаудум
19
Зайдль
9
Ронивалдо
10
Менса
15
23
Ауэр
5
Конголо
5
Конголо
23
Ауэр
18
Груль
13
Шик
13
Шик
18
Груль
8
Гргич
28
Освальд
28
Освальд
8
Гргич
9
Бургшталлер
5
Кершбаум
5
Кершбаум
9
Бургшталлер
19
Кюн
17
Штрунц
17
Штрунц
19
Кюн
19
Зайдль
22
22
19
Зайдль
22
14
Носс
14
Носс
22
10
Бридль
19
19
10
Бридль
9
Ронивалдо
18
Фейертаг
18
Фейертаг
9
Ронивалдо
Остались в запасе
Рапид
Блау-Вайс
25
Пауль Гартлер
ВР
11
Thierry Gale
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
12
Andreas Lukse
ВР
3
Данило Митрович
ЦЗ
13
Michael Brandner
ЦП
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
11
Thierry Gale
ЦФ
Остались в запасе
12
Andreas Lukse
ВР
3
Данило Митрович
ЦЗ
13
Michael Brandner
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Статистика матча Рапид - Блау-Вайс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Блау-Вайс
0 : 3
16.05.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Тироль
1 : 1
09.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Рид
2 : 0
02.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Блау-Вайс
3 : 0
24.04.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Блау-Вайс
3 : 0
21.04.2026
Вольфсберг
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан-Петру Чочирка
Стадион:
Альянц
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