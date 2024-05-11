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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия Л - Блау-Вайс
Аустрия Л - Блау-Вайс: обзор матча 11 мая 2024
Аустрия Л
11.05.2024, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Блау-Вайс
37'
Я. Диаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия Л - Блау-Вайс
90'
Замена
M. Krainz
️️️️
M. Maranda
90'
Замена
С. Фейертаг
️️️️
Ронивалдо
Замена
Т. Рейн
️️️️
Я. Диаби
80'
Замена
P. Chato Nguendong
️️️️
N. Gorzel
72'
64'
Желтая карточка
M. Ibrahimi
58'
Замена
M. Ibrahimi
️️️️
С. Пиркль
46'
Замена
П. Менса
️️️️
К. Носс
46'
Замена
Д. Митрович
️️️️
M. Schantl
ГОЛ! 1:0!
Я. Диаби
37'
22'
Желтая карточка
A. Pašić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
13
Matheus Lins
ЦЗ
31
Маттиас Мак
(К)
ЦЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
33
Даниэль Тифенбах
ЦП
23
Пиус Грабхер
ЦП
20
N. Gorzel
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
27
Namory Cisse
ЦФ
20
Ben Bobzien
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Блау-Вайс
12
Andreas Lukse
ВР
60
Симон Пиркль
ЛАЗ
17
Alem Pašić
ЦЗ
10
Александер Бридль
ОП
22
Marcel Schantl
ЦП
30
Кристиан Добрас
ЦП
19
Симон Зайдль
АП
14
Конор Носс
АП
15
Manuel Maranda
(К)
ЦФ
9
Ронивалдо
ЦФ
23
Lukas Tursch
ЦФ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Аустрия Л
22
Аммар Хелак
ВР
31
Leo Mätzler
ЦЗ
8
Торбен Рейн
ЦП
86
Стефано Сурданович
ПВ
25
Paterson Chato Nguendong
ЦФ
41
Enes Koc
ЦФ
18
Антони Шмид
ЦФ
Блау-Вайс
1
Николас Шмид
ВР
3
Данило Митрович
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
27
Marco Krainz
ЦП
29
Mehmet Ibrahimi
ЦП
10
Пол Менса
АП
18
Стефан Фейертаг
ЦФ
4-3-1-2
27
Ширль
3
Боатенг
13
31
Мак
7
Гмайнер
33
Тифенбах
23
Грабхер
20
77
Диаби
20
27
1-2-2-2-3
12
17
10
Бридль
60
Пиркль
22
30
Добрас
19
Зайдль
14
Носс
23
9
Ронивалдо
15
77
Диаби
8
Рейн
8
Рейн
77
Диаби
20
25
25
20
22
3
Митрович
3
Митрович
22
15
27
27
15
60
Пиркль
29
29
60
Пиркль
14
Носс
10
Менса
10
Менса
14
Носс
9
Ронивалдо
18
Фейертаг
18
Фейертаг
9
Ронивалдо
Остались в запасе
Аустрия Л
Блау-Вайс
22
Аммар Хелак
ВР
31
Leo Mätzler
ЦЗ
86
Стефано Сурданович
ПВ
41
Enes Koc
ЦФ
18
Антони Шмид
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
1
Николас Шмид
ВР
27
Штефан Хаудум
ЦП
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Остались в запасе
22
Аммар Хелак
ВР
31
Leo Mätzler
ЦЗ
86
Стефано Сурданович
ПВ
41
Enes Koc
ЦФ
18
Антони Шмид
ЦФ
Остались в запасе
1
Николас Шмид
ВР
27
Штефан Хаудум
ЦП
Главный тренер
Маркус Мадер
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Статистика матча Аустрия Л - Блау-Вайс
2
Всего ударов по воротам
17
17
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
9
Нарушения
7
7
Офсайды
2
1
Количество передач
288
487
Сейвы
3
3
Точность передач %
62
73
Удары мимо ворот
10
8
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсберг
- : -
06.12.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
2 : 3
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Блау-Вайс
0 : 3
16.05.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Тироль
1 : 1
09.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Рид
2 : 0
02.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Блау-Вайс
3 : 0
24.04.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Блау-Вайс
3 : 0
21.04.2026
Вольфсберг
Информация о матче
Главный судья:
Alain Sadikovski, Austria
Стадион:
Casino-Stadion, Bregenz
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2020.05.30 08:42
«Спартак» может приобрести 21-летнего ганского нападающего
2017.01.25 02:13
8
Австрийский клуб стал чемпионом спустя 61 год, россиянин помог своей команде попасть в ЛЧ
18 мая
Австрийская футболистка погибла в 20 лет
27 марта
1
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