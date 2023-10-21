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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Блау-Вайс - Аустрия Л
Блау-Вайс - Аустрия Л: обзор матча 21 октября 2023
Блау-Вайс
21.10.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Аустрия Л
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блау-Вайс - Аустрия Л
90'
+3
Желтая карточка
Т. Рейн
Замена
M. Schantl
️️️️
Ю. Геллес
88'
85'
Замена
Д. Груйчич
️️️️
B. Moltenis
81'
Замена
Д. Шмид
️️️️
Т. Бергер
81'
Замена
Т. Рейн
️️️️
Д. Тифенбах
Замена
С. Фейертаг
️️️️
Ронивалдо
76'
71'
Замена
B. Bobzien
️️️️
Л. Фридрикас
Желтая карточка
С. Пиркль
63'
Замена
С. Зайдль
️️️️
К. Носс
62'
Желтая карточка
M. Maranda
53'
Замена
Ш. Хаудум
️️️️
A. Pašić
46'
33'
Желтая карточка
Д. Тифенбах
Желтая карточка
A. Pašić
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блау-Вайс
1
Николас Шмид
ВР
2
Fabio Strauss
ЦЗ
17
Alem Pašić
ЦЗ
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
60
Симон Пиркль
ЦП
27
Marco Krainz
ЦП
14
Конор Носс
АП
8
Тобиас Кох
ЦФ
15
Manuel Maranda
ЦФ
9
Ронивалдо
ЦФ
10
Пол Менса
ЦФ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
4
Тобиас Бергер
ЛЗ
31
Leo Mätzler
ЦЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
33
Даниэль Тифенбах
ЦП
23
Пиус Грабхер
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
86
Стефано Сурданович
ПВ
4
Boris Moltenis
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Блау-Вайс
12
Andreas Lukse
ВР
10
Александер Бридль
ЦЗ
22
Marcel Schantl
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
13
Michael Brandner
ЦП
19
Симон Зайдль
АП
18
Стефан Фейертаг
ЦФ
Аустрия Л
22
Аммар Хелак
ВР
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Торбен Рейн
ЦП
20
Ben Bobzien
ЦФ
27
Namory Cisse
ЦФ
41
Enes Koc
ЦФ
3-2-1-4
1
Шмид
2
17
16
Геллес
60
Пиркль
27
14
Носс
8
Кох
10
Менса
9
Ронивалдо
15
3-2-2-3
27
Ширль
7
Гмайнер
31
4
Бергер
33
Тифенбах
23
Грабхер
86
Сурданович
77
Диаби
8
Фредериксен
30
Фридрикас
4
14
Носс
19
Зайдль
19
Зайдль
14
Носс
16
Геллес
22
22
16
Геллес
17
27
Хаудум
27
Хаудум
17
9
Ронивалдо
18
Фейертаг
18
Фейертаг
9
Ронивалдо
4
29
Груйчич
29
Груйчич
4
4
Бергер
7
Шмид
7
Шмид
4
Бергер
33
Тифенбах
8
Рейн
8
Рейн
33
Тифенбах
30
Фридрикас
20
20
30
Фридрикас
Остались в запасе
Блау-Вайс
Аустрия Л
12
Andreas Lukse
ВР
10
Александер Бридль
ЦЗ
13
Michael Brandner
ЦП
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
22
Аммар Хелак
ВР
27
Namory Cisse
ЦФ
41
Enes Koc
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Остались в запасе
12
Andreas Lukse
ВР
10
Александер Бридль
ЦЗ
13
Michael Brandner
ЦП
Остались в запасе
22
Аммар Хелак
ВР
27
Namory Cisse
ЦФ
41
Enes Koc
ЦФ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Главный тренер
Маркус Мадер
Статистика матча Блау-Вайс - Аустрия Л
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Блау-Вайс
0 : 3
16.05.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Тироль
1 : 1
09.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Рид
2 : 0
02.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Блау-Вайс
3 : 0
24.04.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Блау-Вайс
3 : 0
21.04.2026
Вольфсберг
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
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2017.01.25 02:13
8
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18 мая
Австрийская футболистка погибла в 20 лет
27 марта
1
Российский голкипер в Австрии получил повреждение
23 августа
«Зальцбург» – обладатель Кубка Австрии
2020.05.30 08:42
«Спартак» может приобрести 21-летнего ганского нападающего
2017.01.25 02:13
8
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