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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Блау-Вайс
ЛАСК - Блау-Вайс: обзор матча 12 августа 2023
ЛАСК
12.08.2023, суббота, 20:30
Австрия. Бундеслига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Блау-Вайс
13'
Ф. Цирайс
49'
Р. Жуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Блау-Вайс
Желтая карточка
Р. Реннер
90'
+2
Замена
Б. Йовичич
️️️️
П. Михорль
84'
Замена
М. Любичич
️️️️
И. Мустафа
83'
76'
Замена
M. Brandner
️️️️
M. Krainz
72'
Замена
F. Windhager
️️️️
Д. Митрович
Замена
Т. Гойгингер
️️️️
Л. Пинтор
70'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
М. Усор
70'
61'
Замена
П. Менса
️️️️
С. Фейертаг
61'
Замена
Ю. Геллес
️️️️
R. Hofer
61'
Замена
M. Ibrahimi
️️️️
К. Носс
ГОЛ! 2:0!
Р. Жуль
Пас отдал
Л. Пинтор
49'
Желтая карточка
С. Хорват
44'
34'
Желтая карточка
С. Пиркль
ГОЛ! 1:0!
Ф. Цирайс
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
30
Саша Хорват
АП
8
Мозес Усор
ПВ
32
Роберт Жуль
ЦФ
11
Ленни Пинтор
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Блау-Вайс
1
Николас Шмид
ВР
2
Fabio Strauss
ЦЗ
3
Данило Митрович
ЦЗ
27
Marco Krainz
ЦП
60
Симон Пиркль
ЦП
14
Конор Носс
АП
9
Ронивалдо
ЦФ
19
Raphael Hofer
ЦФ
15
Manuel Maranda
ЦФ
18
Стефан Фейертаг
ЦФ
8
Тобиас Кох
ЦФ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
ЛАСК
28
Йорг Зибенхандль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
29
Флориан Флеккер
ПВ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
Блау-Вайс
12
Andreas Lukse
ВР
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
22
Fabian Windhager
ЦП
13
Michael Brandner
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
29
Mehmet Ibrahimi
ЦП
10
Пол Менса
ЦФ
3-2-3-2
26
Лаваль
30
Стойкович
4
Цирайс
16
Андраде
36
Реннер
34
Михорль
23
Мустафа
30
Хорват
8
Усор
11
Пинтор
32
Жуль
2-2-1-5
1
Шмид
2
3
Митрович
27
60
Пиркль
14
Носс
9
Ронивалдо
8
Кох
18
Фейертаг
15
19
34
Михорль
32
Йовичич
32
Йовичич
34
Михорль
8
Усор
29
Флеккер
29
Флеккер
8
Усор
11
Пинтор
36
Гойгингер
36
Гойгингер
11
Пинтор
23
Мустафа
27
Любичич
27
Любичич
23
Мустафа
19
16
Геллес
16
Геллес
19
3
Митрович
22
22
3
Митрович
27
13
13
27
14
Носс
29
29
14
Носс
18
Фейертаг
10
Менса
10
Менса
18
Фейертаг
Остались в запасе
ЛАСК
Блау-Вайс
28
Йорг Зибенхандль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
12
Andreas Lukse
ВР
27
Штефан Хаудум
ЦП
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
Остались в запасе
12
Andreas Lukse
ВР
27
Штефан Хаудум
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Статистика матча ЛАСК - Блау-Вайс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Блау-Вайс
0 : 3
16.05.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Тироль
1 : 1
09.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Рид
2 : 0
02.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Блау-Вайс
3 : 0
24.04.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Блау-Вайс
3 : 0
21.04.2026
Вольфсберг
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