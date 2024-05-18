Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Блау-Вайс - Аустрия
Блау-Вайс - Аустрия: обзор матча 18 мая 2024
Блау-Вайс
18.05.2024, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Аустрия
78'
С. Пиркль
12'
Д. Фиц (П)
54'
А. Шмидт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блау-Вайс - Аустрия
90'
+4
Желтая карточка
Д. Фиц
87'
Желтая карточка
Х. Генуш
80'
Замена
L. Pazourek
️️️️
Р. Ранфтль
ГОЛ! 1:2!
С. Пиркль
78'
Желтая карточка
К. Добрас
73'
Замена
С. Фейертаг
️️️️
Д. Митрович
73'
Желтая карточка
С. Пиркль
68'
Замена
Ю. Геллес
️️️️
А. Бридль
67'
Замена
M. Krainz
️️️️
A. Pašić
67'
66'
Замена
М. Хускович
️️️️
А. Шмидт
58'
Замена
А. Грубер
️️️️
Ф. Аслани
58'
Замена
Х. Генуш
️️️️
Ф. Кретциг
57'
Замена
Д. Холланд
️️️️
М. Поцман
54'
ГОЛ! 0:2!
А. Шмидт
Пас отдал
Д. Фиц
Замена
M. Ibrahimi
️️️️
П. Менса
46'
Замена
Т. Кох
️️️️
L. Tursch
46'
44'
Желтая карточка
М. Поцман
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Фиц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блау-Вайс
1
Николас Шмид
ВР
60
Симон Пиркль
ЛАЗ
3
Данило Митрович
ЦЗ
17
Alem Pašić
ЦЗ
10
Александер Бридль
ОП
30
Кристиан Добрас
ЦП
10
Пол Менса
АП
14
Конор Носс
АП
19
Симон Зайдль
АП
23
Lukas Tursch
ЦФ
15
Manuel Maranda
ЦФ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
30
Манфред Фишер
(К)
АП
36
Доминик Фиц
АП
13
Александер Шмидт
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Блау-Вайс
12
Andreas Lukse
ВР
16
Юлиан Геллес
ПАЗ
8
Тобиас Кох
ОП
29
Mehmet Ibrahimi
ЦП
27
Marco Krainz
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
18
Стефан Фейертаг
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
2
Luca Pazourek
ЦП
29
Муарем Хускович
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
2-2-1-3-2
1
Шмид
3
Митрович
17
60
Пиркль
10
Бридль
30
Добрас
10
Менса
19
Зайдль
14
Носс
15
23
4-1-2-3
1
Фрюхтль
46
Хандль
4
Плавотич
40
Мейсль
13
Кретциг
26
Ранфтль
30
Фишер
36
Фиц
11
Аслани
19
Поцман
13
Шмидт
10
Бридль
16
Геллес
16
Геллес
10
Бридль
23
8
Кох
8
Кох
23
10
Менса
29
29
10
Менса
17
27
27
17
3
Митрович
18
Фейертаг
18
Фейертаг
3
Митрович
13
Кретциг
21
Генуш
21
Генуш
13
Кретциг
19
Поцман
8
Холланд
8
Холланд
19
Поцман
26
Ранфтль
2
2
26
Ранфтль
13
Шмидт
29
Хускович
29
Хускович
13
Шмидт
11
Аслани
9
Грубер
9
Грубер
11
Аслани
Остались в запасе
Блау-Вайс
Аустрия
12
Andreas Lukse
ВР
27
Штефан Хаудум
ЦП
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
99
Мирко Кос
ВР
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
12
Andreas Lukse
ВР
27
Штефан Хаудум
ЦП
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Блау-Вайс - Аустрия
2
3
Всего ударов по воротам
6
20
Удары в створ
3
10
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Нарушения
6
20
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
2
4
Матчи команд
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Блау-Вайс
0 : 3
16.05.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Тироль
1 : 1
09.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Рид
2 : 0
02.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Блау-Вайс
3 : 0
24.04.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Блау-Вайс
3 : 0
21.04.2026
Вольфсберг
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Штурм
- : -
06.12.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
4 : 1
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан-Петру Чочирка
Стадион:
Stadion der Stadt Linz, Linz
Новости команд
Все
Блау-Вайс
Аустрия
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Австрийский клуб стал чемпионом спустя 61 год, россиянин помог своей команде попасть в ЛЧ
18 мая
Австрийская футболистка погибла в 20 лет
27 марта
1
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+