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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Блау-Вайс
Зальцбург - Блау-Вайс: обзор матча 23 сентября 2023
Зальцбург
23.09.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Блау-Вайс
61'
Ронивалдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Блау-Вайс
90'
Замена
А. Бридль
️️️️
К. Носс
83'
Желтая карточка
П. Менса
79'
Замена
M. Brandner
️️️️
Т. Кох
79'
Замена
M. Schantl
️️️️
Ю. Геллес
Замена
К. Конате
️️️️
Д. Нене
78'
Замена
С. Байду
️️️️
К. Пиатковски
65'
Замена
О. Глух
️️️️
Л. Сучич
65'
Замена
Н. Капалдо
️️️️
Д. Камери
65'
Замена
П. Ратков
️️️️
С. Койта
65'
Желтая карточка
С. Койта
63'
62'
Замена
С. Фейертаг
️️️️
Ронивалдо
61'
ГОЛ! 0:1!
Ронивалдо
Пас отдал
К. Носс
41'
Желтая карточка
Т. Кох
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
24
Лука Сучич
ЦП
17
Аманква Форсон
АП
70
Дижон Камери
АП
45
Доржель Нене
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Блау-Вайс
1
Николас Шмид
ВР
3
Данило Митрович
ЦЗ
2
Fabio Strauss
ЦЗ
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
60
Симон Пиркль
ЦП
27
Marco Krainz
ЦП
14
Конор Носс
АП
8
Тобиас Кох
ЦФ
10
Пол Менса
ЦФ
15
Manuel Maranda
ЦФ
9
Ронивалдо
ЦФ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
24
Николас Капалдо
ЦП
10
Оскар Глух
АП
19
Карим Конате
ЦФ
10
Петар Ратков
ЦФ
Блау-Вайс
21
Felix Gschossmann
ВР
10
Александер Бридль
ЦЗ
13
Michael Brandner
ЦП
30
Кристиан Добрас
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
22
Marcel Schantl
ЦП
18
Стефан Фейертаг
ЦФ
4-1-1-2-2
58
Мантль
17
Ульмер
28
Соле
91
Пиатковски
37
Дедич
29
Гурна
24
Сучич
70
Камери
17
Форсон
20
Койта
45
Нене
3-2-1-4
1
Шмид
3
Митрович
2
16
Геллес
60
Пиркль
27
14
Носс
9
Ронивалдо
15
10
Менса
8
Кох
91
Пиатковски
6
Байду
6
Байду
91
Пиатковски
70
Камери
24
Капалдо
24
Капалдо
70
Камери
24
Сучич
10
Глух
10
Глух
24
Сучич
45
Нене
19
Конате
19
Конате
45
Нене
20
Койта
10
Ратков
10
Ратков
20
Койта
14
Носс
10
Бридль
10
Бридль
14
Носс
8
Кох
13
13
8
Кох
16
Геллес
22
22
16
Геллес
9
Ронивалдо
18
Фейертаг
18
Фейертаг
9
Ронивалдо
Остались в запасе
Зальцбург
Блау-Вайс
30
Александер Шлагер
ВР
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
21
Felix Gschossmann
ВР
30
Кристиан Добрас
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Остались в запасе
30
Александер Шлагер
ВР
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
Остались в запасе
21
Felix Gschossmann
ВР
30
Кристиан Добрас
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Статистика матча Зальцбург - Блау-Вайс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Блау-Вайс
0 : 3
16.05.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Тироль
1 : 1
09.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Рид
2 : 0
02.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Блау-Вайс
3 : 0
24.04.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Блау-Вайс
3 : 0
21.04.2026
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