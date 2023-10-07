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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Блау-Вайс
Аустрия - Блау-Вайс: обзор матча 07 октября 2023
Аустрия
07.10.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 10 тур
4 : 0
Завершен
Блау-Вайс
38'
А. Грубер
40'
А. Грубер
55'
Ф. Аслани
77'
А. Грубер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия - Блау-Вайс
Замена
М. Балтакса
️️️️
Д. Фиц
84'
Замена
Х. Генуш
️️️️
М. Польстер
84'
79'
Замена
Ш. Хаудум
️️️️
A. Pašić
Замена
М. Хускович
️️️️
А. Грубер
79'
ГОЛ! 4:0!
А. Грубер
Пас отдал
Д. Фиц
77'
Замена
Р. Вучич
️️️️
Ф. Аслани
71'
Желтая карточка
М. Мартинс
69'
65'
Замена
С. Фейертаг
️️️️
Ронивалдо
64'
Желтая карточка
Т. Кох
57'
Замена
К. Добрас
️️️️
К. Носс
57'
Замена
А. Бридль
️️️️
С. Пиркль
ГОЛ! 3:0!
Ф. Аслани
55'
ГОЛ! 2:0!
А. Грубер
Пас отдал
М. Польстер
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Грубер
Пас отдал
Ф. Аслани
38'
5'
Желтая карточка
Д. Митрович
3'
Желтая карточка
M. Krainz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
3
Лукас Гальвао
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
77
Александар Юкич
АП
36
Доминик Фиц
АП
19
Марвин Поцман
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Блау-Вайс
1
Николас Шмид
ВР
3
Данило Митрович
ЦЗ
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
17
Alem Pašić
ЦЗ
27
Marco Krainz
ЦП
60
Симон Пиркль
ЦП
14
Конор Носс
АП
15
Manuel Maranda
ЦФ
10
Пол Менса
ЦФ
9
Ронивалдо
ЦФ
8
Тобиас Кох
ЦФ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
29
Муарем Хускович
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Блау-Вайс
31
Kevin Radulovic
ВР
10
Александер Бридль
ЦЗ
13
Michael Brandner
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
22
Marcel Schantl
ЦП
30
Кристиан Добрас
ЦП
18
Стефан Фейертаг
ЦФ
2-2-3-3
1
Фрюхтль
46
Хандль
4
Мартинс
3
Гальвао
26
Ранфтль
43
Польстер
36
Фиц
77
Юкич
9
Грубер
11
Аслани
19
Поцман
3-2-1-4
1
Шмид
3
Митрович
16
Геллес
17
27
60
Пиркль
14
Носс
8
Кох
9
Ронивалдо
10
Менса
15
43
Польстер
21
Генуш
21
Генуш
43
Польстер
36
Фиц
3
Балтакса
3
Балтакса
36
Фиц
9
Грубер
29
Хускович
29
Хускович
9
Грубер
11
Аслани
7
Вучич
7
Вучич
11
Аслани
60
Пиркль
10
Бридль
10
Бридль
60
Пиркль
17
27
Хаудум
27
Хаудум
17
14
Носс
30
Добрас
30
Добрас
14
Носс
9
Ронивалдо
18
Фейертаг
18
Фейертаг
9
Ронивалдо
Остались в запасе
Аустрия
Блау-Вайс
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
31
Kevin Radulovic
ВР
13
Michael Brandner
ЦП
22
Marcel Schantl
ЦП
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Остались в запасе
31
Kevin Radulovic
ВР
13
Michael Brandner
ЦП
22
Marcel Schantl
ЦП
Главный тренер
Манфред Шмид
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Статистика матча Аустрия - Блау-Вайс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Блау-Вайс
0 : 3
16.05.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Тироль
1 : 1
09.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Рид
2 : 0
02.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Блау-Вайс
3 : 0
24.04.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Блау-Вайс
3 : 0
21.04.2026
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