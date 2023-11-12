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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Блау-Вайс - ЛАСК
Блау-Вайс - ЛАСК: обзор матча 12 ноября 2023
Блау-Вайс
12.11.2023, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 14 тур
2 : 0
Завершен
ЛАСК
29'
Ронивалдо
82'
С. Фейертаг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блау-Вайс - ЛАСК
87'
Замена
Х. Балич
️️️️
М. Усор
Желтая карточка
С. Фейертаг
83'
ГОЛ! 2:0!
С. Фейертаг
Пас отдал
П. Менса
82'
79'
Замена
Д. Белло
️️️️
Р. Реннер
Замена
Ш. Хаудум
️️️️
A. Pašić
74'
Желтая карточка
Д. Митрович
68'
Замена
Д. Митрович
️️️️
Ю. Геллес
65'
Замена
С. Фейертаг
️️️️
Ронивалдо
65'
62'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
Ф. Стойкович
Желтая карточка
С. Пиркль
60'
Замена
К. Носс
️️️️
С. Зайдль
57'
46'
Замена
П. Михорль
️️️️
М. Таловеров
46'
Замена
Л. Пинтор
️️️️
И. Мустафа
ГОЛ! 1:0!
Ронивалдо
Пас отдал
А. Бридль
29'
17'
Желтая карточка
М. Таловеров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блау-Вайс
1
Николас Шмид
ВР
17
Alem Pašić
ЦЗ
2
Fabio Strauss
(К)
ЦЗ
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
10
Александер Бридль
ЦЗ
27
Marco Krainz
ЦП
60
Симон Пиркль
ЦП
19
Симон Зайдль
АП
10
Пол Менса
ЦФ
15
Manuel Maranda
ЦФ
9
Ронивалдо
ЦФ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
4
Филипп Цирайс
(К)
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
77
Иван Любич
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
30
Саша Хорват
АП
8
Мозес Усор
ПВ
27
Марин Любичич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Блау-Вайс
12
Andreas Lukse
ВР
3
Данило Митрович
ЦЗ
13
Michael Brandner
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
14
Конор Носс
АП
19
Raphael Hofer
ЦФ
18
Стефан Фейертаг
ЦФ
ЛАСК
28
Йорг Зибенхандль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
11
Ленни Пинтор
ЛВ
34
Петер Михорль
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
18
Хусейн Балич
ЦФ
4-2-1-3
1
Шмид
17
16
Геллес
10
Бридль
2
27
60
Пиркль
19
Зайдль
9
Ронивалдо
15
10
Менса
4-1-1-3-1
26
Лаваль
4
Цирайс
16
Андраде
40
Таловеров
30
Стойкович
77
Любич
36
Реннер
8
Усор
30
Хорват
23
Мустафа
27
Любичич
16
Геллес
3
Митрович
3
Митрович
16
Геллес
17
27
Хаудум
27
Хаудум
17
19
Зайдль
14
Носс
14
Носс
19
Зайдль
9
Ронивалдо
18
Фейертаг
18
Фейертаг
9
Ронивалдо
36
Реннер
2
Белло
2
Белло
36
Реннер
40
Таловеров
34
Михорль
34
Михорль
40
Таловеров
23
Мустафа
11
Пинтор
11
Пинтор
23
Мустафа
30
Стойкович
29
Флеккер
29
Флеккер
30
Стойкович
8
Усор
18
Балич
18
Балич
8
Усор
Остались в запасе
Блау-Вайс
ЛАСК
12
Andreas Lukse
ВР
13
Michael Brandner
ЦП
19
Raphael Hofer
ЦФ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
28
Йорг Зибенхандль
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
12
Andreas Lukse
ВР
13
Michael Brandner
ЦП
19
Raphael Hofer
ЦФ
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Блау-Вайс - ЛАСК
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Блау-Вайс
0 : 3
16.05.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Тироль
1 : 1
09.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Рид
2 : 0
02.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Блау-Вайс
3 : 0
24.04.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Блау-Вайс
3 : 0
21.04.2026
Вольфсберг
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Главный судья:
Harald Lechner, Austria
Стадион:
Stadion der Stadt Linz, Linz
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