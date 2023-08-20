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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Блау-Вайс - Рапид
Блау-Вайс - Рапид: обзор матча 20 августа 2023
Блау-Вайс
20.08.2023, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 4 тур
0 : 4
Завершен
Рапид
12'
Г. Бургшталлер
22'
Г. Бургшталлер
64'
Л. Кверфельд
79'
А. Байич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блау-Вайс - Рапид
Желтая карточка
Ш. Хаудум
90'
+2
Замена
M. Schantl
️️️️
С. Пиркль
80'
79'
ГОЛ! 0:4!
А. Байич
73'
Замена
О. Штрунц
️️️️
М. Зайдль
64'
ГОЛ! 0:3!
Л. Кверфельд
Пас отдал
М. Морман
Замена
К. Добрас
️️️️
С. Фейертаг
61'
61'
Замена
М. Морман
️️️️
Й. Ауэр
61'
Замена
А. Байич
️️️️
М. Груль
Замена
П. Менса
️️️️
К. Носс
56'
Желтая карточка
С. Пиркль
52'
Замена
Ш. Хаудум
️️️️
R. Hofer
46'
Замена
Ю. Геллес
️️️️
Д. Митрович
46'
44'
Замена
М. Хофманн
️️️️
Н. Цветкович
22'
ГОЛ! 0:2!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
М. Освальд
12'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
М. Освальд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блау-Вайс
1
Николас Шмид
ВР
3
Данило Митрович
ЦЗ
2
Fabio Strauss
ЦЗ
60
Симон Пиркль
ЦП
27
Marco Krainz
ЦП
14
Конор Носс
АП
18
Стефан Фейертаг
ЦФ
15
Manuel Maranda
ЦФ
8
Тобиас Кох
ЦФ
19
Raphael Hofer
ЦФ
9
Ронивалдо
ЦФ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
18
Маттиас Зайдль
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
24
Николас Саттльбергер
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
55
Ненад Цветкович
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Блау-Вайс
12
Andreas Lukse
ВР
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
30
Кристиан Добрас
ЦП
22
Marcel Schantl
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
29
Mehmet Ibrahimi
ЦП
10
Пол Менса
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
5
Мартин Морман
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
12
Анте Байич
ПП
9
Fally Mayulu
ЦФ
17
Оливер Штрунц
ЦФ
2-2-1-5
1
Шмид
3
Митрович
2
60
Пиркль
27
14
Носс
15
9
Ронивалдо
19
8
Кох
18
Фейертаг
1-5-2-2
1
Хедл
14
Кверфельд
13
Шик
24
Саттльбергер
5
Кершбаум
28
Освальд
23
Ауэр
18
Зайдль
18
Груль
55
Цветкович
9
Бургшталлер
3
Митрович
16
Геллес
16
Геллес
3
Митрович
18
Фейертаг
30
Добрас
30
Добрас
18
Фейертаг
60
Пиркль
22
22
60
Пиркль
19
27
Хаудум
27
Хаудум
19
14
Носс
10
Менса
10
Менса
14
Носс
23
Ауэр
5
Морман
5
Морман
23
Ауэр
55
Цветкович
28
Хофманн
28
Хофманн
55
Цветкович
18
Груль
12
Байич
12
Байич
18
Груль
18
Зайдль
17
Штрунц
17
Штрунц
18
Зайдль
Остались в запасе
Блау-Вайс
Рапид
12
Andreas Lukse
ВР
29
Mehmet Ibrahimi
ЦП
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
25
Пауль Гартлер
ВР
3
Мартин Косцельник
ЦП
9
Fally Mayulu
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
12
Andreas Lukse
ВР
29
Mehmet Ibrahimi
ЦП
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
3
Мартин Косцельник
ЦП
9
Fally Mayulu
ЦФ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Блау-Вайс - Рапид
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Блау-Вайс
0 : 3
16.05.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Тироль
1 : 1
09.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Рид
2 : 0
02.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Блау-Вайс
3 : 0
24.04.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Блау-Вайс
3 : 0
21.04.2026
Вольфсберг
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
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