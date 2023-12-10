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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Блау-Вайс - Тироль
Блау-Вайс - Тироль: обзор матча 10 декабря 2023
Блау-Вайс
10.12.2023, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Тироль
1'
С. Пиркль
48'
Н. Прелец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блау-Вайс - Тироль
89'
Замена
А. Букса
️️️️
Н. Прелец
Замена
M. Ibrahimi
️️️️
П. Менса
88'
Замена
A. Pašić
️️️️
Т. Кох
88'
Замена
А. Бридль
️️️️
Ю. Геллес
79'
Замена
Д. Митрович
️️️️
F. Strauss
77'
70'
Замена
Д. Гугганиг
️️️️
Л. Кронбергер
Желтая карточка
С. Пиркль
66'
Желтая карточка
П. Менса
54'
48'
ГОЛ! 1:1!
Н. Прелец
Пас отдал
Ш. Скрбо
46'
Замена
K. Schulz
️️️️
D. Stumberger
46'
Замена
Ш. Скрбо
️️️️
С. Огринец
Замена
С. Фейертаг
️️️️
К. Носс
46'
Желтая карточка
Ю. Геллес
33'
ГОЛ! 1:0!
С. Пиркль
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блау-Вайс
1
Николас Шмид
ВР
60
Симон Пиркль
ЛАЗ
2
Fabio Strauss
(К)
ЦЗ
16
Юлиан Геллес
ПАЗ
8
Тобиас Кох
ОП
27
Штефан Хаудум
ЦП
27
Marco Krainz
ЦП
19
Симон Зайдль
АП
14
Конор Носс
АП
10
Пол Менса
ЦФ
15
Manuel Maranda
ЦФ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Тироль
1
Адам Стейскал
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
20
Феликс Бахер
(К)
ЦЗ
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
98
Санди Огринец
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
99
Ник Прелец
ЦФ
8
Mahamadou Diarra
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Блау-Вайс
12
Andreas Lukse
ВР
3
Данило Митрович
ЦЗ
17
Alem Pašić
ЦЗ
10
Александер Бридль
ОП
22
Fabian Windhager
ЦП
29
Mehmet Ibrahimi
ЦП
18
Стефан Фейертаг
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
44
Kofi Schulz
ЦП
6
Cem Üstündag
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
21
Александер Букса
ЦФ
1-3-2-2-2
1
Шмид
2
60
Пиркль
8
Кох
16
Геллес
27
Хаудум
27
14
Носс
19
Зайдль
15
10
Менса
4-3-1-2
1
Стейскал
20
Бахер
22
Окунгбова
26
6
Шульцбахер
98
Огринец
10
Блуме
30
Тафернер
7
Кронбергер
8
99
Прелец
2
3
Митрович
3
Митрович
2
8
Кох
17
17
8
Кох
16
Геллес
10
Бридль
10
Бридль
16
Геллес
10
Менса
29
29
10
Менса
14
Носс
18
Фейертаг
18
Фейертаг
14
Носс
7
Кронбергер
3
Гугганиг
3
Гугганиг
7
Кронбергер
98
Огринец
7
Скрбо
7
Скрбо
98
Огринец
26
44
44
26
99
Прелец
21
Букса
21
Букса
99
Прелец
Остались в запасе
Блау-Вайс
Тироль
12
Andreas Lukse
ВР
22
Fabian Windhager
ЦП
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
13
B. Ozegovic
ВР
6
Cem Üstündag
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
12
Andreas Lukse
ВР
22
Fabian Windhager
ЦП
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
6
Cem Üstündag
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Блау-Вайс - Тироль
3
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
5
1
Нарушения
5
2
Офсайды
2
1
Количество передач
203
243
Сейвы
1
2
Точность передач %
71
76
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Блау-Вайс
0 : 3
16.05.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Тироль
1 : 1
09.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Рид
2 : 0
02.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Блау-Вайс
3 : 0
24.04.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Блау-Вайс
3 : 0
21.04.2026
Вольфсберг
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Главный судья:
Arnes Talic, Austria
Стадион:
Stadion der Stadt Linz, Linz
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