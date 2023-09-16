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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Блау-Вайс - Альтах
Блау-Вайс - Альтах: обзор матча 16 сентября 2023
Блау-Вайс
16.09.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Альтах
26'
С. Пиркль
13'
А. Нухиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блау-Вайс - Альтах
90'
+3
Желтая карточка
М. Бере
Замена
Д. Митрович
️️️️
С. Пиркль
89'
81'
Замена
С. Инголич
️️️️
C. Reiner
81'
Замена
Я. Юрчек
️️️️
К. Гебауэр
Замена
M. Schantl
️️️️
Ю. Геллес
80'
72'
Желтая карточка
Л. Ягер
72'
Замена
A. Abdijanović
️️️️
Л. Фадингер
Замена
К. Добрас
️️️️
К. Носс
63'
Замена
С. Фейертаг
️️️️
П. Менса
63'
62'
Замена
Н. Эдокполор
️️️️
Л. Лукачевич
62'
Замена
Н. Бишоф
️️️️
Г. Сантос
ГОЛ! 1:1!
С. Пиркль
Пас отдал
M. Krainz
26'
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Нухиу
Пас отдал
Г. Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блау-Вайс
1
Николас Шмид
ВР
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
2
Fabio Strauss
ЦЗ
60
Симон Пиркль
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
27
Marco Krainz
ЦП
14
Конор Носс
АП
8
Тобиас Кох
ЦФ
15
Manuel Maranda
ЦФ
10
Пол Менса
ЦФ
9
Ронивалдо
ЦФ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Альтах
1
Dejan Stojanović
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
8
Лукас Фадингер
АП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
23
Густаво Сантос
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
30
Пауль Коллер
ЦФ
Блау-Вайс
31
Kevin Radulovic
ВР
10
Александер Бридль
ЦЗ
3
Данило Митрович
ЦЗ
22
Marcel Schantl
ЦП
13
Michael Brandner
ЦП
30
Кристиан Добрас
ЦП
18
Стефан Фейертаг
ЦФ
Альтах
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
22
Amir Abdijanović
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
2-3-1-4
1
Шмид
16
Геллес
2
60
Пиркль
27
Хаудум
27
14
Носс
8
Кох
9
Ронивалдо
10
Менса
15
3-1-2-4
1
5
Гугганиг
17
Ягер
47
Лукачевич
8
Бере
27
Гебауэр
8
Фадингер
30
Коллер
6
23
Сантос
9
Нухиу
60
Пиркль
3
Митрович
3
Митрович
60
Пиркль
16
Геллес
22
22
16
Геллес
14
Носс
30
Добрас
30
Добрас
14
Носс
10
Менса
18
Фейертаг
18
Фейертаг
10
Менса
47
Лукачевич
37
Эдокполор
37
Эдокполор
47
Лукачевич
6
25
Инголич
25
Инголич
6
8
Фадингер
22
22
8
Фадингер
23
Сантос
27
Бишоф
27
Бишоф
23
Сантос
27
Гебауэр
27
Юрчек
27
Юрчек
27
Гебауэр
Остались в запасе
Блау-Вайс
Альтах
31
Kevin Radulovic
ВР
10
Александер Бридль
ЦЗ
13
Michael Brandner
ЦП
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
Остались в запасе
31
Kevin Radulovic
ВР
10
Александер Бридль
ЦЗ
13
Michael Brandner
ЦП
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Статистика матча Блау-Вайс - Альтах
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Блау-Вайс
0 : 3
16.05.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Тироль
1 : 1
09.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Рид
2 : 0
02.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Блау-Вайс
3 : 0
24.04.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Блау-Вайс
3 : 0
21.04.2026
Вольфсберг
Альтах
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Альтах
- : -
04.12.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
2 : 3
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
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