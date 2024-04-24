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Карлос Тевес
Новости
Карлос Тевес - новости
Завершил карьеру
5 февраля 1984 (42), Буэнос-Айрес
#32 | Нападающий
169 см | 80 кг
Аргентина
Статистика
Новости
Публикации
Тевеса срочно госпитализировали из-за болей в груди
2024.04.24 16:16
Тевес дал совет российским футболистам
2024.03.13 17:17
1
20 самых скандальных трансферов в истории футбола
2023.11.21 23:34
4
Тевес попал в больницу после потери сознания
2023.10.19 10:40
Тевес потерял сознание в ванной
2023.10.18 23:21
1
Тевес сообщил, что игроки его команды не умеют считать
2023.10.11 00:28
3
Фото
Опубликован зарлпатный квиток Тевеса в «Манчестер Сити» – изучаем цифры
2023.09.22 22:16
Фото
Тевес возглавил аргентинский клуб
2023.08.22 20:12
«Это они должны были извиняться»: Тевес встал на защиту Месси из-за конфликта с «ПСЖ»
2023.05.12 16:56
Рэшфорд повторил достижение Тевеса 14-летней давности
2023.01.26 08:44
«Не нравится, что мое имя используют в политических играх». Тевес покинул пост главного тренера «Росарио Сентраль»
2022.11.04 14:30
Фото
Тевес начал тренерскую карьеру и возглавил «Росарио Сентраль»
2022.06.21 16:47
Тевес объявил о завершении карьеры
2022.06.04 11:24
38-летний Тевес вылетел в Англию на переговоры с Конте. Он может перейти в «Тоттенхэм»
2022.04.11 16:00
4
38-летний Тевес может перейти в «Ди Си Юнайтед» из МЛС
2022.02.05 11:33
37-летний Тевес объявил об уходе из «Бока Хуниорс»
2021.06.05 08:25
Тевес установил рекорд чемпионата Аргентины, получив желтую карточку на третьей секунде матча
2020.11.17 00:49
«Сам останусь на скамейке запасных». Тевес назвал состав на свой возможный прощальный матч
2020.11.03 15:15
5
Фото
36-летний Тевес продлил контракт с «Бока Хуниорс»
2020.08.09 20:37
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Брайтон», Стерлинг догнал по количеству хет-триков Торреса и Тевеса
2020.07.11 23:57
Тевес назвал состав своей команды на предполагаемый прощальный матч. Фердинанд, Эвра, Погба – в списке
2020.06.27 17:44
1
TyC Sports: Тевес продлит контракт с «Бокой» и будет отдавать всю зарплату на благотворительность
2020.06.26 20:32
Фото
Пирло, Погба и Роналду – в символической сборной «Ювентуса» за 10-летие по версии AS
2020.05.02 11:43
2
Фото
Тевес перед чемпионским матчем «Бока Хуниорс» поцеловал Марадону и забил в нем победный гол
2020.03.08 14:33
1
Фото
«Бока Хуниорс» в 34-й раз стал чемпионом Аргентины
2020.03.08 10:25
1
Tuttosport: «Манчестер Юнайтед» хочет арендовать Тевеса
2020.01.23 20:23
9
Стерлинг опередил Тевеса по голам за «Сити» в АПЛ и вышел на третье место по показателю
2019.12.27 23:58
2
Фото
Тевес, Куадрадо, Дибала – в сборной «Ювентуса» за десять лет по версии WhoScored. Роналду не включили в команду
2019.12.19 16:20
4
Тевес: «Роналду одержим тренировками. Месси не такой, ему все дано от природы»
2019.11.01 17:23
11
Салаху понадобилось 69 матчей, чтобы забить 50 голов за один клуб в АПЛ. Это 3-й результат в истории
2019.04.06 02:06
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