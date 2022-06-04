Тевес объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес официально закончил профессиональную карьеру.
38-летний футболист объявил об этом после годичной паузы – он не выходил на поле с 31 мая 2021 года.
Аргентинец рассказал, что ему было сложно играть после смерти приемного отца Сегундо Раймундо в феврале прошлого года.
- В течение карьеры Тевес выступал за «Бока Хуниорс», «Коринтианс», «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Шанхай Шеньхуа».
- Форвард забил 13 голов в 76 матчах за аргентинскую сборную.
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Источник: Daily Mail