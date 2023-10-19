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    Тевес попал в больницу после потери сознания

    Главный тренер «Индепендьенте» 39-летний Карлос Тевес был вынужден обратиться к врачам после того, как потерял сознание и упал в своем доме.

    При падении бывший форвард «Манчестер Сити» и сборной Аргентины получил повреждение головы. Дочь Тевеса отвезла его в больницу, где ему наложили швы над левым главзом и отпустили.

    Несмотря на случившееся аргентинец руководил своей командой в матче национального чемпионата против «Барракас Сентраль» (3:0).

    • Тевес объявил о завершении карьеры в июне 2022 года, но фактически перестал выходить на поле годом ранее.
    • Он возглавил «Индепендьенте» 22 августа 2023 года.

    Источник: Ole

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    19.10.2023 10:40
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