Тевес попал в больницу после потери сознания

Главный тренер «Индепендьенте» 39-летний Карлос Тевес был вынужден обратиться к врачам после того, как потерял сознание и упал в своем доме.
При падении бывший форвард «Манчестер Сити» и сборной Аргентины получил повреждение головы. Дочь Тевеса отвезла его в больницу, где ему наложили швы над левым главзом и отпустили.
Несмотря на случившееся аргентинец руководил своей командой в матче национального чемпионата против «Барракас Сентраль» (3:0).
- Тевес объявил о завершении карьеры в июне 2022 года, но фактически перестал выходить на поле годом ранее.
- Он возглавил «Индепендьенте» 22 августа 2023 года.
Источник: Ole