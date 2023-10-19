Тевес попал в больницу после потери сознания

Главный тренер «Индепендьенте» 39-летний Карлос Тевес был вынужден обратиться к врачам после того, как потерял сознание и упал в своем доме.

При падении бывший форвард «Манчестер Сити» и сборной Аргентины получил повреждение головы. Дочь Тевеса отвезла его в больницу, где ему наложили швы над левым главзом и отпустили.

Несмотря на случившееся аргентинец руководил своей командой в матче национального чемпионата против «Барракас Сентраль» (3:0).