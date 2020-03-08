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    «Бока Хуниорс» в 34-й раз стал чемпионом Аргентины

    «Бока Хуниорс» выиграл чемпионат Аргентины сезона-2019/20.

    В заключительном туре чемпионата команда победила «Химнасию Ла-Плата» (1:0). Единственный гол забил нападающий Карлос Тевес.

    «Бока Хуниорс» опередил на одно очко «Ривер Плейт», который в параллельной игре сыграл вничью с «Атлетико Тукуман» (1:1) и упустил чемпионство.

    • «Бока Хуниорс» выиграл чемпионат Аргентины в 34-й раз в истории.
    • У «Ривер Плейта» 36 титулов.

    Источник: Твиттер «Бока Хуниорс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2015

      Борат 1 час назад

      Пацаны ваще ребята!
      Гыгы

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