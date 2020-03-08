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«Бока Хуниорс» в 34-й раз стал чемпионом Аргентины

8 марта 2020, 10:25
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«Бока Хуниорс» выиграл чемпионат Аргентины сезона-2019/20.

В заключительном туре чемпионата команда победила «Химнасию Ла-Плата» (1:0). Единственный гол забил нападающий Карлос Тевес.

«Бока Хуниорс» опередил на одно очко «Ривер Плейт», который в параллельной игре сыграл вничью с «Атлетико Тукуман» (1:1) и упустил чемпионство.

  • «Бока Хуниорс» выиграл чемпионат Аргентины в 34-й раз в истории.
  • У «Ривер Плейта» 36 титулов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер «Бока Хуниорс»
Аргентина Бока Хуниорс Тевес Карлос
Комментарии (1)
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Danish Dynamite
1583666910
Представляю, какой накал там был. Ну молодцы Бока)) рабочий класс рулит))
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