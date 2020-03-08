«Бока Хуниорс» в 34-й раз стал чемпионом Аргентины

«Бока Хуниорс» выиграл чемпионат Аргентины сезона-2019/20.
В заключительном туре чемпионата команда победила «Химнасию Ла-Плата» (1:0). Единственный гол забил нападающий Карлос Тевес.
«Бока Хуниорс» опередил на одно очко «Ривер Плейт», который в параллельной игре сыграл вничью с «Атлетико Тукуман» (1:1) и упустил чемпионство.
- «Бока Хуниорс» выиграл чемпионат Аргентины в 34-й раз в истории.
- У «Ривер Плейта» 36 титулов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Твиттер «Бока Хуниорс»