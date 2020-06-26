TyC Sports: Тевес продлит контракт с «Бокой» и будет отдавать всю зарплату на благотворительность

Форвард Карлос Тевес собирается продлить контракт с «Бокой Хуниорс» до конца сезона, пишет TyC Sports.

По условиям соглашения, аргентинец будет всю свою зарплату, заработанную за эти полгода, жертвовать на благотворительность. То же самое коснется и премиальных футболиста. По словам Тевеса, он хотел бы, чтобы его деньги пошли на помощь людям, оказавшимся в тяжелой ситуации в период пандемии.

Нападающий выступает за родной «Бока Хуниорс» с 2018 года. Он также известен по выступлениям за Манчестер Юнайтед, «Манчестер Сити» и «Ювентус».